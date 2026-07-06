Oportunidade

Certame oferece seis vagas para procurador do município e cadastro reserva; inscrições seguem até 4 de agosto.

As inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Manaus começaram nesta segunda-feira (6). O certame oferece seis vagas para o cargo de procurador do município de 3ª classe, além de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 29.009,10. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de agosto.

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso. Além disso, a taxa custa R$ 380. O pagamento poderá ser feito até 5 de agosto.

Ao todo, o concurso oferece cinco vagas para ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência (PCD). Para participar, o candidato precisa ter graduação em Direito e inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No entanto, essa exigência vale apenas no momento da posse.

Isenção da taxa

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa até sexta-feira (10).

Etapas do concurso

O concurso contará com quatro fases:

prova objetiva;

duas provas discursivas;

prova oral;

avaliação de títulos.

A prova objetiva acontecerá em 20 de setembro. Em seguida, os candidatos farão as provas discursivas nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro.

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