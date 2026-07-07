Feminicídio

Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, foi morta por estrangulamento dentro de casa; Marido foi preso em flagrante.

A bebê de 1 ano de Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, foi encontrada mamando no peito da mãe, que já estava morta, após um feminicídio registrado em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. O crime aconteceu na noite de sábado (4). Logo depois, a polícia prendeu o marido da vítima, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, em flagrante.

Policiais militares atenderam a ocorrência e encontraram Karen sem sinais vitais dentro da casa onde morava com o suspeito, no bairro Bom Pastor. Segundo a perícia, o estrangulamento causou a morte da mulher por asfixia.

Além da bebê, outra filha do casal estava na residência no momento do crime. Após a prisão do suspeito, familiares acolheram as duas crianças. Ao todo, Karen deixa sete filhos e seis netos.

Suspeito fugiu após o crime

Conforme as investigações, João Vitor fugiu do imóvel logo após o assassinato. Antes de deixar a casa, porém, ele ligou para a própria irmã e pediu que ela fosse até o local.

As polícias Militar e Civil localizaram e prenderam o suspeito na tarde de domingo (5), durante uma ação conjunta. Em seguida, os agentes o levaram para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Depois, ele seguiu para o sistema prisional.

Por fim, a Defensoria Pública, responsável pela defesa do suspeito, informou que não comenta casos específicos por política institucional.

Leia mais

Comissão aprova projeto sobre transporte gratuito no Dia de Finados

Falsa enfermeira sequestra recém-nascido de maternidade