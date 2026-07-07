Organização

Encontro reuniu forças de segurança e instituições parceiras para definir estratégias de logística, segurança e contingência diante da previsão de estiagem no Amazonas.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizou, nesta terça-feira (7), a primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) para alinhar o planejamento operacional das Eleições Gerais de 2026. O encontro reuniu representantes das forças de segurança e de instituições parceiras responsáveis pela logística e pela segurança do pleito em todo o estado.

Órgãos definem estratégias para logística e segurança

Durante a reunião, a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, destacou a importância da integração entre os órgãos envolvidos na realização das eleições, especialmente diante dos desafios logísticos do Amazonas.

“Nós sabemos que os servidores da casa têm o know-how desde sempre, mas não fazemos eleições sozinhos. O TRE precisa de todos os órgãos, especialmente no estado do Amazonas, considerando as dimensões territoriais. Na verdade, é um trabalho em conjunto, e temos que dar resposta ao Tribunal Superior Eleitoral, nosso órgão superior comandado pelo ministro Kassio Nunes”, afirmou.

Além da logística, os participantes discutiram o atendimento às comunidades remotas, o emprego das Forças Federais, a infraestrutura dos locais de votação e o plano de contingência para enfrentar os impactos da estiagem prevista para este ano em razão do fenômeno El Niño.

Estiagem exige revisão do planejamento eleitoral

Com base nas informações apresentadas pela Defesa Civil do Amazonas, que apontam 13 municípios em estado de atenção para a seca, o assessor de Gestão de Eleições (AGEL), Marcelo Sussuarana, informou que o TRE-AM já revisa o planejamento operacional. O objetivo é antecipar o transporte de urnas eletrônicas, equipes e materiais para comunidades de difícil acesso, considerando a possível redução da navegabilidade dos rios durante o período eleitoral.

“A Defesa Civil apresentou uma situação que deve ser considerada com seriedade, preocupante até, com possibilidade de se assemelhar a 2024 na questão da estiagem. Então precisamos rever o nosso planejamento, mudar a nossa rota para olhar para essa situação de uma forma urgente”, alertou.

Segundo Sussuarana, a reunião também definiu um ponto considerado essencial para o plano de contingência.

“Hoje foi importante porque conseguimos uma resposta do Governo do Estado em relação ao plano de distribuição do efetivo da Polícia Militar. Essa informação é basilar para o nosso planejamento.”

Planejamento inclui comunidades remotas

O TRE-AM também mantém alinhamento com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o atendimento de 49 comunidades remotas. O planejamento foi elaborado em conjunto com o Comando Militar da Amazônia (CMA) e o VII Comando Aéreo Regional (VII COMAR).

Além disso, foi reforçada a parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), que realizará vistorias nos locais de votação para garantir as condições necessárias ao funcionamento das seções eleitorais.

Instituições reforçam atuação integrada

A reunião contou com a participação da vice-presidente e corregedora do TRE-AM, desembargadora Nélia Caminha Jorge; da diretora-geral, Cynthia Edwards; do procurador regional eleitoral, Edmilson Barreiros; do juiz da 1ª Zona Eleitoral, Adonaid Abrantes; além de representantes do Ministério Público Eleitoral, Comando Militar da Amazônia, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

Dessa forma, os órgãos reforçaram a integração entre as instituições responsáveis pelo planejamento, pela segurança e pela logística das Eleições Gerais de 2026 no Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

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