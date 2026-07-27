Eleição

David Almeida, Omar Aziz e Gilberto Vasconcelos já tiveram as candidaturas homologadas; Roberto Cidade e Maria do Carmo aguardam convenções.

A disputa pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Com o início do período oficial de convenções partidárias, três candidatos já tiveram seus nomes homologados pelas respectivas legendas e estão aptos a avançar para a próxima etapa do processo eleitoral, que é o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Até o momento, foram oficializados David Almeida (Avante), que teve a candidatura confirmada em convenção realizada no dia 23 de julho; Omar Aziz (PSD), homologado no último dia 25 durante um ato político que reuniu lideranças e partidos aliados; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), também confirmado em convenção realizada no dia 25.

O calendário eleitoral, no entanto, ainda reserva definições importantes para o cenário amazonense. As duas maiores convenções que restam estão marcadas para o dia 4 de agosto. Na data, o União Brasil deve oficializar a candidatura do deputado estadual Roberto Cidade, enquanto o PL realizará, à noite, a convenção que deve confirmar o nome da empresária Maria do Carmo na disputa pelo comando do Estado.

As convenções partidárias representam uma das etapas mais importantes do processo eleitoral, pois é nelas que os partidos escolhem oficialmente seus candidatos, aprovam coligações e definem estratégias para a campanha. O período destinado a esses encontros começou em 20 de julho e termina em 5 de agosto, conforme o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a conclusão das convenções, o cenário da eleição para o Governo do Amazonas ficará oficialmente definido, permitindo uma visão mais clara dos nomes que disputarão a preferência do eleitorado nas urnas em outubro.

Próximo passo

Encerrado o período de convenções, os partidos, federações e coligações terão até 15 de agosto, às 19h, para solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. A partir dessa fase, o TSE analisará a documentação e as condições de elegibilidade de cada candidato. Somente após o deferimento dos registros é que os nomes estarão aptos a constar na urna eletrônica. A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa em 16 de agosto, marcando o início oficial da campanha.

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