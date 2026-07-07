Os torcedores que acompanham a Copa do Mundo de 2026 terão uma pausa nesta quarta-feira (8). Afinal, a competição não terá partidas no dia que antecede o início das quartas de final.
A próxima fase do Mundial começa na quinta-feira (9), às 17h, com o confronto entre França e Marrocos. A partir de então, as seleções entram na reta decisiva da disputa pelo título.
Quartas de final definem semifinalistas
As oito seleções classificadas disputam as quartas de final em jogo único. Dessa maneira, cada confronto aponta um novo semifinalista da Copa do Mundo.
Além disso, em caso de empate no tempo regulamentar, as equipes jogam uma prorrogação. Caso a igualdade continue, a decisão da vaga acontece nos pênaltis.
Até agora, França, Marrocos, Noruega, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Argentina já garantiram presença nas quartas de final. Enquanto isso, a última vaga será definida após os jogos restantes desta terça-feira (7).
Caminho até a final já está definido
O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 também já mostra o caminho das seleções até a decisão do torneio. Assim, os vencedores das quartas avançam para as semifinais, previstas para os dias 14 e 15 de julho.
Por fim, a final do Mundial acontece no dia 19 de julho.
Quartas de final da Copa do Mundo 2026: confrontos
Quinta-feira, 9 de julho de 2026
17h – França x Marrocos
Sexta-feira, 10 de julho de 2026
16h – Espanha x Bélgica
Sábado, 11 de julho de 2026
18h – Noruega x Inglaterra
22h – Argentina x Suíça ou Colômbia
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