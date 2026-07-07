quartas de final

Mundial faz intervalo nesta quarta-feira (8) e retoma a disputa na quinta-feira (9) com oito seleções em busca de vaga nas semifinais

Os torcedores que acompanham a Copa do Mundo de 2026 terão uma pausa nesta quarta-feira (8). Afinal, a competição não terá partidas no dia que antecede o início das quartas de final.

A próxima fase do Mundial começa na quinta-feira (9), às 17h, com o confronto entre França e Marrocos. A partir de então, as seleções entram na reta decisiva da disputa pelo título.

Quartas de final definem semifinalistas

As oito seleções classificadas disputam as quartas de final em jogo único. Dessa maneira, cada confronto aponta um novo semifinalista da Copa do Mundo.

Além disso, em caso de empate no tempo regulamentar, as equipes jogam uma prorrogação. Caso a igualdade continue, a decisão da vaga acontece nos pênaltis.

Até agora, França, Marrocos, Noruega, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Argentina já garantiram presença nas quartas de final. Enquanto isso, a última vaga será definida após os jogos restantes desta terça-feira (7).

Caminho até a final já está definido

O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 também já mostra o caminho das seleções até a decisão do torneio. Assim, os vencedores das quartas avançam para as semifinais, previstas para os dias 14 e 15 de julho.

Por fim, a final do Mundial acontece no dia 19 de julho.

Quartas de final da Copa do Mundo 2026: confrontos

Quinta-feira, 9 de julho de 2026

17h – França x Marrocos

Sexta-feira, 10 de julho de 2026

16h – Espanha x Bélgica

Sábado, 11 de julho de 2026

18h – Noruega x Inglaterra

22h – Argentina x Suíça ou Colômbia

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