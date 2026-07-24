Esporte

AEVA e SEST SENAT promovem programação gratuita para incentivar novos atletas da modalidade que estará nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Manaus (AM) – O SEST SENAT, em parceria com a AEVA (Associação Educacional e Esportiva Voz Ativa), promove neste sábado (25) o AEVA DAY FLAG, evento voltado à iniciação esportiva de crianças entre 9 e 13 anos no Flag Football, modalidade que fará parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A programação será realizada das 8h às 11h30, na unidade do SEST SENAT da Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, com entrada gratuita. Durante toda a manhã, o público poderá participar de clínicas esportivas, atividades recreativas e acompanhar partidas demonstrativas, conhecendo de perto um dos esportes que mais cresce no mundo.

Manaus ocupa hoje posição de destaque no cenário nacional do Flag Football estudantil. Graças ao trabalho desenvolvido pela AEVA, mais de 3 mil estudantes da rede pública de ensino já tiveram contato com a modalidade em projetos realizados na capital e também nos municípios de Coari e Carauari. O crescimento é resultado de ações sociais desenvolvidas por meio de projetos financiados pelas Leis de Incentivo Fiscal.

A parceria entre o SEST SENAT e a AEVA busca ampliar ainda mais o acesso ao esporte, oferecendo às famílias uma oportunidade gratuita de conhecer uma modalidade que alia inclusão, disciplina, trabalho em equipe e desenvolvimento social.

Para o coordenador de projetos da AEVA, Binho Menezes, o esporte vive seu melhor momento no país.

“O Flag Football está em alta e crescendo em todo o Brasil. Temos um excelente material humano e coaches preparados para desenvolver crianças e adolescentes. Nosso objetivo agora é dobrar o número de praticantes e manter Manaus como o maior polo de Flag Football estudantil do Brasil. Convidamos todos os pais para trazerem seus filhos e filhas e conhecerem esse esporte que está conquistando o mundo.”

Responsável pela franquia AEVA Titans, Victor Fernandes afirma que o evento representa mais um passo na expansão do projeto.

“Hoje o AEVA Titans conta com mais de 40 crianças entre 10 e 14 anos, mas entendemos que isso é apenas o começo. Nossa meta é chegar a 200 atletas somente na franquia. Essa parceria com o SEST SENAT fortalece esse crescimento e nos aproxima desse objetivo. Também agradecemos ao professor Girleno, presidente da ONG Voz Ativa, que é o grande incentivador desse trabalho e não mede esforços para que tudo isso aconteça.”

Desafio feminino será uma das atrações

Um dos momentos mais aguardados da programação será o I Desafio SEST SENAT Girls, marcado para as 10h, reunindo as equipes Lions Girls e AEVA Titans Girls em uma partida de exibição. O confronto permitirá que os visitantes conheçam a dinâmica do esporte e sintam de perto a emoção de uma partida oficial.

O treinador das Titans Girls, Alyson Barcelor, conhecido no esporte como Ragnar, destaca que o evento também busca despertar o interesse de novos talentos.

“Será uma manhã muito especial para receber novas crianças e mostrar toda a emoção do Flag Football. Estamos muito animados para esse desafio e queremos que cada família aproveite essa oportunidade. Quem sabe o próximo atleta olímpico do Amazonas não estará dando seus primeiros passos neste sábado?”

Com o crescimento acelerado da modalidade e o reconhecimento internacional do Flag Football, a expectativa dos organizadores é reunir dezenas de novas famílias interessadas em integrar os projetos esportivos desenvolvidos pela AEVA em parceria com o SEST SENAT.

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