Zona Leste

Juliane da Silva dos Santos, de 28 anos, apresentava sinais de violência.

Manaus (AM) – O corpo de uma mulher identificada como Juliane da Silva dos Santos, de 28 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (7) em um igarapé na Alameda Alphaville, entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus. A vítima apresentava sinais de violência e estava com pesos e uma corda presos ao corpo.

Moradores que passavam pelo local avistaram o cadáver parcialmente submerso e acionaram a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo da água. A vítima foi identificada por um tio, que reconheceu Juliane por uma tatuagem de galhos com uma rosa na perna direita.

Segundo informações da perícia, o corpo apresentava hematomas e lesões na região do rosto. Além disso, os peritos encontraram uma corda amarrada a um dos braços da vítima e pesos presos ao corpo, o que levanta a suspeita de que o criminoso tentou impedir que o cadáver boiasse. No entanto, devido ao baixo nível da água do igarapé, o corpo acabou sendo visto por moradores.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer a dinâmica da morte, identificar os responsáveis e descobrir a motivação do crime.

A causa da morte ainda será confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML). Os laudos periciais e os depoimentos de testemunhas deverão auxiliar a Polícia Civil na elucidação do caso.

Até o momento, ninguém foi preso.

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