Procurado

DEHS divulga imagem de investigado por homicídio ocorrido na Zona Oeste de Manaus e pede ajuda da população para localizá-lo.

Manaus (AM) – O empresário Celso Tavares, de 56 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeito de matar o venezuelano Jarvis Javier Rodrigues, de 29 anos, que trabalhava para ele. O crime ocorreu no dia 18 de julho, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) divulgou a imagem do investigado e pede a colaboração da população para localizá-lo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações, conduzidas no âmbito da Operação Stimulatus, apontam que o empresário foi até o endereço da vítima após suspeitar que o funcionário teria furtado mercadorias avaliadas em R$ 400 mil da empresa.

No local, os dois entraram em luta corporal e, durante a discussão, Celso Tavares teria efetuado um disparo de arma de fogo contra Jarvis, que morreu no local.

Após o crime, o investigado fugiu com a ajuda de um segundo homem, também funcionário da empresa. As diligências tiveram início poucas horas depois do homicídio, com a coleta de informações e outras medidas investigativas.

Na última sexta-feira (24), o segundo investigado compareceu à sede da DEHS, onde foi informado da decisão judicial expedida contra ele e teve o mandado de prisão cumprido.

Polícia pede ajuda para localizar suspeito

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Celso Tavares seja repassada pelos telefones (92) 98118-9535, da DEHS, (92) 3667-7575, da Polícia Civil, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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