Serviço

Serviço estará disponível em 12 unidades a partir de 13 de julho, ampliando as opções de atendimento para emissão da CIN.

Manaus (AM) – A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) será ampliada no Amazonas a partir da próxima segunda-feira (13). Doze cartórios de Manaus passarão a oferecer o serviço, aumentando a rede de atendimento para emissão do documento e oferecendo uma nova opção aos cidadãos.

A iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-AM), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM). O acordo terá validade de 60 meses.

Nos cartórios, a emissão da CIN em papel moeda custará R$ 165, enquanto a versão em policarbonato será oferecida por R$ 307. Já os atendimentos gratuitos disponibilizados pelo Governo do Amazonas continuarão sendo realizados normalmente nos postos oficiais.

Segundo o presidente da Anoreg-AM, David Gomes David, a participação dos cartórios amplia o acesso da população ao documento e fortalece a capacidade de atendimento na capital.

O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, destacou que a parceria representa um avanço importante para facilitar o acesso da população aos serviços públicos, especialmente em um estado com grandes desafios logísticos.

Como será o atendimento

Os cartórios poderão realizar atendimento por ordem de chegada ou mediante agendamento, conforme a organização de cada unidade. Por isso, a orientação é que o cidadão entre em contato previamente com o cartório escolhido para verificar a forma de atendimento disponível.

Embora o atendimento seja feito nos cartórios, todo o processo de validação da Carteira de Identidade Nacional continuará sob responsabilidade do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo.

Após a coleta da fotografia, das impressões digitais e da documentação, os dados passam por validação biométrica e biográfica nos sistemas federais. Somente depois da conferência final o documento é autorizado para emissão e entregue ao cidadão.

Nesta primeira fase, o serviço será disponibilizado em 12 cartórios de Manaus. A expectativa é de que, posteriormente, a emissão da CIN seja ampliada para outras unidades da capital e também para cartórios do interior do Amazonas.

Documentos necessários

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deverá apresentar:

Certidão atualizada;

CPF;

Comprovante de residência;

Documento de identidade anterior (RG), se houver.

Cartórios habilitados para emissão da Carteira de Identidade Nacional em Manaus:

1º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Av. Epaminondas, 733, Centro

Contato: (92) 3342-2301

3º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Av. Ferreira Pena, 274, Centro

Contatos: (92) 3308-7806 | (92) 98565-0890

4º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Av. Silves, 520, Crespo

Contato: (92) 98475-2048

6º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Rua Virgílio Ramos, 140, São Raimundo

Contato: (92) 99289-2025

7º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Rua Herman Lima, 186, Compensa

Contatos: (92) 3184-4898 | (92) 3085-8898

8º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Av. Pedro Teixeira, 1851, Dom Pedro

Contato: (92) 98525-8998

9º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Galeria AFM Center Manoa, Av. Max Teixeira, 2961, Colônia Santo Antônio

Contato: (92) 99246-1306

10º Ofício de Registro Civil de Manaus

Endereço: Shopping São José, Av. Cosme Ferreira, 4605, salas 56 e 57, São José Operário

Contato: (92) 98488-8834

3º Tabelionato de Notas de Manaus

Endereço: Up Mall, Av. Umberto Calderaro, 346, lojas 10, 11 e 12, Adrianópolis

Contato: (92) 2123-7979

5º Tabelionato de Notas de Manaus

Endereço: Av. Carvalho Leal, 1338, Cachoeirinha

Contatos: (92) 99128-6318 | (92) 99962-0690 | (92) 3663-6265

6º Tabelionato de Notas de Manaus

Endereço: Manaus Auto Shopping, Av. Djalma Batista, 2010, Chapada

Contato: (92) 3199-0606

7º Tabelionato de Notas de Manaus

Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15, Parque 10 de Novembro

Contatos: (92) 3611-3610 | (92) 98428-3731

LEIA MAIS:

Copa do Mundo 2026 entra na reta final com pausa nesta quarta; veja os próximos jogos