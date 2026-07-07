Manaus (AM) – A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) será ampliada no Amazonas a partir da próxima segunda-feira (13). Doze cartórios de Manaus passarão a oferecer o serviço, aumentando a rede de atendimento para emissão do documento e oferecendo uma nova opção aos cidadãos.
A iniciativa é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-AM), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM). O acordo terá validade de 60 meses.
Nos cartórios, a emissão da CIN em papel moeda custará R$ 165, enquanto a versão em policarbonato será oferecida por R$ 307. Já os atendimentos gratuitos disponibilizados pelo Governo do Amazonas continuarão sendo realizados normalmente nos postos oficiais.
Segundo o presidente da Anoreg-AM, David Gomes David, a participação dos cartórios amplia o acesso da população ao documento e fortalece a capacidade de atendimento na capital.
O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, destacou que a parceria representa um avanço importante para facilitar o acesso da população aos serviços públicos, especialmente em um estado com grandes desafios logísticos.
Como será o atendimento
Os cartórios poderão realizar atendimento por ordem de chegada ou mediante agendamento, conforme a organização de cada unidade. Por isso, a orientação é que o cidadão entre em contato previamente com o cartório escolhido para verificar a forma de atendimento disponível.
Embora o atendimento seja feito nos cartórios, todo o processo de validação da Carteira de Identidade Nacional continuará sob responsabilidade do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo.
Após a coleta da fotografia, das impressões digitais e da documentação, os dados passam por validação biométrica e biográfica nos sistemas federais. Somente depois da conferência final o documento é autorizado para emissão e entregue ao cidadão.
Nesta primeira fase, o serviço será disponibilizado em 12 cartórios de Manaus. A expectativa é de que, posteriormente, a emissão da CIN seja ampliada para outras unidades da capital e também para cartórios do interior do Amazonas.
Documentos necessários
Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deverá apresentar:
- Certidão atualizada;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Documento de identidade anterior (RG), se houver.
Cartórios habilitados para emissão da Carteira de Identidade Nacional em Manaus:
1º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Av. Epaminondas, 733, Centro
Contato: (92) 3342-2301
3º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Av. Ferreira Pena, 274, Centro
Contatos: (92) 3308-7806 | (92) 98565-0890
4º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Av. Silves, 520, Crespo
Contato: (92) 98475-2048
6º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Rua Virgílio Ramos, 140, São Raimundo
Contato: (92) 99289-2025
7º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Rua Herman Lima, 186, Compensa
Contatos: (92) 3184-4898 | (92) 3085-8898
8º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Av. Pedro Teixeira, 1851, Dom Pedro
Contato: (92) 98525-8998
9º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Galeria AFM Center Manoa, Av. Max Teixeira, 2961, Colônia Santo Antônio
Contato: (92) 99246-1306
10º Ofício de Registro Civil de Manaus
Endereço: Shopping São José, Av. Cosme Ferreira, 4605, salas 56 e 57, São José Operário
Contato: (92) 98488-8834
3º Tabelionato de Notas de Manaus
Endereço: Up Mall, Av. Umberto Calderaro, 346, lojas 10, 11 e 12, Adrianópolis
Contato: (92) 2123-7979
5º Tabelionato de Notas de Manaus
Endereço: Av. Carvalho Leal, 1338, Cachoeirinha
Contatos: (92) 99128-6318 | (92) 99962-0690 | (92) 3663-6265
6º Tabelionato de Notas de Manaus
Endereço: Manaus Auto Shopping, Av. Djalma Batista, 2010, Chapada
Contato: (92) 3199-0606
7º Tabelionato de Notas de Manaus
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15, Parque 10 de Novembro
Contatos: (92) 3611-3610 | (92) 98428-3731
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