Roubo majorado

Um dos investigados era alvo de oito mandados de prisão; grupo é apontado como responsável por roubos registrados entre maio e junho de 2026.

Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por pelo menos 20 assaltos a ônibus em Manaus acabaram presos na manhã desta quarta-feira (8), durante uma operação do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc).

Segundo a polícia, o grupo praticou os crimes entre maio e junho de 2026.

Entre os presos está Luiz Paulo, conhecido como “Paulo Bocão”, que tinha oito mandados de prisão em aberto. Além dele, os policiais prenderam Marcelo Ananias, o “Marcelinho”, alvo de sete mandados.

Também capturaram João Victor, conhecido como “Lourinho”, que tinha um mandado de prisão pendente. Agora, os três responderão pelo crime de roubo majorado.

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