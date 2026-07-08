Argentina

Aluna, de 22 anos, conseguiu pousar a aeronave em segurança após o salto do piloto durante voo de instrução na Argentina.

O instrutor de voo Leandro Bertazzo, de 42 anos, morreu após se jogar de um avião durante um voo de instrução e deixar uma aluna de 22 anos sozinha na cabine. Antes de abrir a porta da aeronave, ele teria dito à jovem: “Você sabe o que tem que fazer, siga em frente”. O caso aconteceu na província de Córdoba, na Argentina.

Apesar do choque, a aluna conseguiu manter o controle do avião. Em seguida, entrou em contato com a equipe de solo e pousou a aeronave em segurança. Depois disso, as equipes localizaram o corpo do instrutor em uma área rural da cidade de Toledo.

Segundo Eduardo Alvarez, diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, Leandro e a estudante realizavam um voo de treinamento em um avião modelo Cessna C-150. A aeronave voava a cerca de 250 metros de altitude quando o instrutor retirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta.

A jovem, cuja identidade não foi divulgada, já possuía brevê, licença para pilotar aeronaves. No entanto, ela ainda tinha poucas horas de voo e participava de uma sessão de treinamento.

Após o salto do instrutor, a aluna acionou a equipe em solo. Em seguida, recebeu orientações e conseguiu pousar o avião sem ferimentos.

Instrutor havia procurado atendimento psiquiátrico

De acordo com o jornal argentino Clarín, Leandro havia buscado atendimento psiquiátrico. No entanto, ele não comunicou essa informação à escola de aviação onde trabalhava.

Ainda segundo o diretor da instituição, o comportamento do instrutor não despertou preocupação entre os colegas no dia do incidente. Entretanto, um detalhe chamou a atenção: ele pediu carona até o aeroporto, embora normalmente utilizasse o próprio carro.

Antes do voo em que ocorreu o salto, Leandro ministrou outra instrução normalmente. Além disso, ele também atuava como piloto comercial.

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