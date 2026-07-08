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Prefeito percorreu a feira, conversou com permissionários e reforçou que o diálogo com a população tem orientado as ações da administração municipal.

No marco dos primeiros 100 dias de gestão, o prefeito de Manaus, Renato Junior, voltou à Manaus Moderna, onde construiu parte da própria história. Entre feirantes, permissionários, consumidores e visitantes, caminhou pelos corredores da feira, ouviu demandas, conversou com trabalhadores e acompanhou a ocupação dos novos boxes entregues pela Prefeitura de Manaus, reforçando a presença constante nas ruas e a construção de políticas públicas a partir da escuta da população.

“Eu nunca posso esquecer de onde eu vim e sempre vou estar ao lado de quem me trouxe até aqui. É ouvindo quem trabalha, quem empreende e quem vive Manaus todos os dias que a gente entende os problemas e consegue construir soluções que realmente melhoram a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

Durante a visita, o chefe do Executivo municipal acompanhou a instalação dos permissionários na segunda etapa da praça de alimentação da Manaus Moderna, conversou com comerciantes que receberam equipamentos e melhores condições de trabalho e relembrou a própria trajetória ligada ao comércio popular. “Retornar à Manaus Moderna nos 100 dias de gestão representa mais do que uma agenda administrativa, simboliza o compromisso de manter que estamos e queremos permanecer perto das pessoas e conectados às necessidades de Manaus”, disse Renato.

Escutar para transformar

Ao longo dos primeiros 100 dias, a gestão do prefeito de Manaus Renato Junior tem adotado, como prática, visitas frequentes a bairros, feiras, mercados e comunidades. Segundo o prefeito, muitas das ações implementadas pela prefeitura nasceram justamente desse contato direto com a população.

“O maior desafio de Manaus é ouvir uma cidade de mais de 2,3 milhões de habitantes e transformar essa escuta em ação. A mobilidade, a limpeza, a infraestrutura, tudo isso nasce das demandas que a gente recebe nas ruas. Eu prefiro estar perto das pessoas para entender os problemas e cobrar soluções das equipes”, afirma Renato.

Foi desse diálogo, segundo o prefeito, que surgiram iniciativas como a reorganização do comércio popular no Centro, a ampliação das frentes de infraestrutura, o reforço das equipes de limpeza urbana e a aceleração das obras de mobilidade.

Manaus mais organizada

Entre as ações realizadas nos primeiros 100 dias de gestão, a Prefeitura de Manaus ampliou a reorganização das feiras e mercados, implantou novos boxes para permissionários e executou a operação “Centro Mais Seguro”, que mobilizou cerca de 300 servidores de diferentes secretarias para ordenar o comércio informal na região central. Ao todo, aproximadamente 15 mil permissionários foram recadastrados e 100 novos boxes foram implantados para fortalecer o comércio popular.

Na infraestrutura, a prefeitura executou serviços em 1.501 vias, implantou mais de 21 mil pontos de iluminação pública e mantém 90 obras simultâneas em andamento em diferentes regiões da cidade.

Limpeza

Antes da ida à Manaus Moderna, o prefeito Renato Junior acompanhou as ações da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) no parque Senador Jefferson Peres, no Centro, onde trabalhadores faziam varrição e poda.

Nos primeiros 100 dias de gestão, a Prefeitura de Manaus ampliou o efetivo com 500 novos garis, totalizando mais de 1.500 trabalhadores nas ruas, recolheu 269 mil toneladas de resíduos e retirou 81,7 mil toneladas de lixo de mais de 200 pontos de descarte irregular, fortalecendo as ações de limpeza em todas as zonas da capital.

“Todo dia os garis limpam um lixo que eles não jogaram. É um desafio enorme para a cidade. Por isso reforçamos as equipes, investimos em tecnologia, com os robôs de roçagem, a máquina de aspersão e o caminhão TBR para tapar buracos, e seguimos fazendo a nossa parte, mas a população também precisa colaborar descartando o lixo de forma correta”, concluiu o prefeito de Manaus.

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