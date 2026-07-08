Ataque

Fausto Cecilio foi atingido por três facadas após tentar proteger a companheira de ofensas racistas e xenófobas feitas por um vizinho.

O jornalista amazonense Fausto Cecilio, de 40 anos, foi esfaqueado pelo próprio vizinho na tarde de terça-feira (7), em Jaraguá do Sul (SC), após tentar defender a esposa de um ataque com ofensas racistas e xenófobas. Um vídeo registra parte da agressão, que deixou o jornalista ferido com três facadas nas costas.

Segundo Fausto, ele saía de casa com a esposa e o filho de apenas um ano quando o vizinho passou a ofender sua companheira com insultos racistas, xenófobos e palavras de baixo calão.

Em relato gravado após o ataque, o jornalista contou como a confusão começou.

“Ele simplesmente parou o carro dele do lado do meu e começou a ofender ela com frases racistas, xenófobas, chamando ela de ‘preta safada’, ‘puta’, dizendo que era para voltar para o nosso estado, o Amazonas. Quando ela pegou o celular para gravar, ele partiu para cima dela com uma faca”

Ao tentar impedir a agressão contra a esposa, Fausto afirma que entrou na frente do suspeito e acabou sendo esfaqueado. “Ele me deu três facadas nas costas, tentou me esfaquear pela frente, não conseguiu. A gente caiu no chão e ele fugiu”, disse.

O jornalista foi socorrido e encaminhado ao Hospital São José, em Jaraguá do Sul, onde permanece internado.

Ainda no vídeo, Fausto afirma que o suspeito chegou a comparecer à delegacia, mas foi liberado. Ele também pediu ajuda para encontrar um advogado que acompanhe o caso.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades de Santa Catarina. Até o momento, não há informações oficiais sobre a versão do suspeito, o andamento do inquérito policial ou eventuais medidas judiciais adotadas após a ocorrência.

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