Encerramento

Operação durou quase cinco meses após o naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, que deixou três mortos e cinco desaparecidos em Manaus.

Manaus (AM) – Após quase cinco meses de operações, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) anunciou nesta quarta-feira (8) o encerramento das buscas pelos cinco passageiros que continuam desaparecidos após o naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, ocorrido em 13 de fevereiro, no Encontro das Águas, em Manaus.

Segundo a corporação, a decisão foi tomada porque todas as possibilidades de localização das vítimas foram esgotadas. Apesar da suspensão das buscas, os bombeiros informaram que permanecerão em estado de sobreaviso e poderão retomar a operação caso surjam novas informações que auxiliem na localização dos desaparecidos.

A embarcação, pertencente à empresa Lima de Abreu Navegações, havia deixado Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte quando afundou. O acidente resultou na morte de três pessoas, deixou cinco desaparecidos e teve 71 sobreviventes resgatados.

As buscas começaram ainda no dia do naufrágio e foram realizadas de forma ininterrupta até 19 de março, totalizando 34 dias de operação diária. A partir de 20 de março, os trabalhos passaram a ocorrer duas vezes por semana e seguiram até 30 de junho.

Durante a operação, as equipes utilizaram embarcações, drones e equipamentos de sonar para mapear o leito do rio na tentativa de localizar as vítimas. Familiares dos desaparecidos acompanharam parte das buscas ao longo dos últimos meses.

De acordo com o CBMAM, familiares de três desaparecidos já solicitaram o boletim de ocorrência da corporação. O documento, registrado no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), é necessário para dar início ao processo de reconhecimento de morte presumida na Justiça.

Naufrágio

A lancha afundou poucas horas após deixar o Porto de Manaus, nas proximidades do Encontro das Águas, onde os rios Negro e Solimões se encontram.

Vídeos gravados por passageiros registraram momentos de desespero, mostrando adultos e crianças à deriva, muitos usando coletes salva-vidas ou apoiados em pequenas embarcações enquanto aguardavam socorro.

Entre os episódios que mais repercutiram durante a operação de resgate esteve o salvamento de um bebê prematuro de apenas cinco dias de vida. Para protegê-lo da água, familiares colocaram a criança dentro de um cooler, que foi encontrado pelas equipes de resgate. A mãe do recém-nascido também foi socorrida com vida.

Testemunhas relataram que chegaram a alertar o piloto sobre o banzeiro, fenômeno comum na região do Encontro das Águas, pedindo que a embarcação reduzisse a velocidade antes do acidente.

Vítimas

As vítimas fatais identificadas foram Samila de Souza, de 3 anos, Lara Bianca, de 22 anos, e o cantor gospel Fernando Grandêz, de 39 anos.

Samila e Lara tiveram os corpos encontrados poucas horas após o naufrágio. Já Fernando Grandêz foi localizado três dias depois, durante as buscas realizadas pelos bombeiros.

Piloto responde por homicídio

O piloto da embarcação, Pedro José da Silva Gama, tornou-se réu por homicídio qualificado após a Justiça do Amazonas aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), em 24 de abril.

Na decisão, o juiz Fábio Lopes Alfaia, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, entendeu que há indícios suficientes de autoria e materialidade para a abertura da ação penal.

Pedro José chegou a ser preso no dia do acidente, mas foi liberado após pagamento de fiança. No dia seguinte, a Justiça decretou sua prisão preventiva. Ele permaneceu foragido por pouco mais de um mês e se entregou à Polícia Civil em 16 de março, sendo encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde permaneceu preso.

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