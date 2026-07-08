Cesta Básica

Pesquisa do Dieese e da Conab aponta alta nos preços em parte das capitais; feijão, arroz, carne e leite influenciaram o aumento

O preço da cesta básica aumentou em 17 capitais brasileiras em junho, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Nas demais capitais e no Distrito Federal, o custo médio da cesta apresentou redução no período.

A maior alta ocorreu em Boa Vista (RR), com aumento de 3,28%. Em seguida, aparecem Palmas (TO), com alta de 3,01%; Rio Branco (AC), com 2,20%; e Porto Alegre (RS), com 2,18%.

Por outro lado, a maior queda foi registrada em João Pessoa (PB), onde o valor médio da cesta caiu 3,97%. Depois aparecem Recife (PE), com redução de 3,62%, e Maceió (AL), com queda de 3,61%.

Todas as capitais tiveram alta no primeiro semestre

Nos primeiros seis meses do ano, todas as capitais pesquisadas registraram aumento no preço da cesta básica.

As variações ficaram entre 4,02% em São Luís (MA) e 21,48% em Fortaleza (CE).

Segundo o levantamento, o feijão foi um dos produtos que mais influenciaram o aumento registrado em junho. O item apresentou alta em todas as cidades analisadas, principalmente devido à redução da área cultivada e às condições climáticas que afetaram as safras.

Além disso, a pesquisa identificou aumento nos preços do arroz agulhinha, da carne bovina de primeira e do leite integral.

São Paulo teve a cesta básica mais cara do país

Em junho, São Paulo (SP) registrou o maior custo médio da cesta básica entre as capitais brasileiras, com valor de R$ 965,47.

Na sequência aparecem:

Cuiabá (MT): R$ 937,93

Rio de Janeiro (RJ): R$ 920,94

Florianópolis (SC): R$ 918,42

Nas capitais das regiões Norte e Nordeste, onde a composição dos produtos da cesta apresenta diferenças, os menores valores médios foram registrados em:

Aracaju (SE): R$ 630,40

São Luís (MA): R$ 654,73

Maceió (AL): R$ 671,41

Natal (RN): R$ 686,07

Dieese estima salário mínimo necessário acima de R$ 8 mil

Com base no valor da cesta mais cara do país, registrada em São Paulo, o Dieese calculou qual deveria ser o salário mínimo necessário para atender às despesas previstas na Constituição Federal.

A estimativa considera gastos com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

De acordo com o levantamento, o salário mínimo necessário em junho seria de R$ 8.110,92, valor cerca de cinco vezes superior ao salário mínimo atual, fixado em R$ 1.621.

(*) Com informações da Agência Brasil

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