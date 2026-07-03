Procon Manaus

Pesquisa do Procon Manaus aponta alta no valor médio da cesta básica, com variações entre supermercados e destaque para quedas e aumentos de itens.

Pesquisa do Procon Manaus aponta alta no valor médio da cesta básica, com variações entre supermercados e destaque para quedas e aumentos de itens.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou nesta sexta-feira (3) o resultado da Pesquisa Mensal de Preços da Cesta Básica referente a julho. O levantamento registrou aumento de 4,52% no valor médio em comparação com junho.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa mensal permite acompanhar o comportamento do mercado e identificar os itens que mais impactam o orçamento das famílias.

“Esse acompanhamento mensal fortalece o acesso da população a informações confiáveis sobre os preços praticados na cidade e incentiva hábitos de consumo mais conscientes, contribuindo para que o consumidor faça escolhas mais vantajosas no momento das compras”, destacou.

Levantamento foi feito em dez supermercados

A pesquisa foi realizada no dia 2 de julho em dez supermercados distribuídos pelas diferentes zonas de Manaus. Ao todo, o Procon analisou 20 produtos e 39 itens que compõem a cesta básica.

O estudo segue os parâmetros do Decreto Federal nº 11.936/2024, que regulamenta a composição da cesta básica dentro da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

Diferença de preços chega a R$ 69,54

Entre os estabelecimentos pesquisados, o menor valor foi registrado no Atacadão, localizado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte, onde a cesta custou R$ 261,64.

Por outro lado, o maior preço apareceu no Carrefour, na avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul, com valor de R$ 331,18.

Assim, a diferença entre os extremos chegou a R$ 69,54. Em média, a cesta básica em Manaus ficou em R$ 293,98.

Itens registram altas e quedas

Na comparação com junho, o levantamento identificou aumento de 4,52% no valor médio da cesta básica, que subiu de R$ 281,46 para R$ 293,98.

No entanto, alguns produtos apresentaram queda. O tomate registrou redução de 39,58% e passou a ser encontrado entre R$ 8,99 e R$ 15,99 o quilo.

Em contrapartida, outros itens subiram. A batata portuguesa teve alta de 32,36%, enquanto o feijão carioca aumentou 26,12%.

A batata foi encontrada entre R$ 6,15 e R$ 9,99 o quilo. Já o feijão variou de R$ 7,29 a R$ 10,49, conforme os supermercados pesquisados.

Procon orienta consumidores

O Procon Manaus reforça que os preços refletem o dia da pesquisa e podem mudar devido a promoções, descontos ou disponibilidade dos produtos.

Por isso, o órgão orienta os consumidores a pesquisarem antes das compras e utilizarem os dados como referência para planejar melhor o orçamento familiar e economizar.

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