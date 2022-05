Dupla que fugiu do presídio segue foragida em Manaus

Manaus (AM)- Veicimar Ribeiro Neves e Walcicley de Souza Fernandes seguem foragidos. A fuga aconteceu no Centro de Detenção Provisória (CPDM), em Manaus, no início da tarde desta quinta-feira (19), por volta do meio dia.

De acordo com o Delegado adjunto do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Wagner, a fuga ocorreu no KM7 da Rodovia Federal BR-174.

Quatro detentos fugiram, mas dois foram capturados pelos policiais. A SEAP informou que os internos causaram um tumulto e os detentos fugiram para a área de mata.

Os dois continuam sendo procurados nas adjacências das unidades prisionais e medidas para apurar o ocorrido na forma da lei foram determinadas.

Ambos respondem criminalmente pelo Artigo 157, que corresponde a roubos. O artigo prevê: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A pena inclui, uso de arma de fogo, roubo com comparsas e uso de violência.

A polícia pede a população para que os foragidos sejam capturados. Os telefones para ligações são o Disque Denúncia 181 e 190. A identidade do informante será preservada.

