Homem é preso por estupro de vulnerável após nove anos

Itapiranga (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quarta-feira (18), mandado de prisão em razão condenatória em nome de um homem de 57 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra uma jovem de 22 anos.

O crime ocorreu em 2013, quando a vítima tinha 13 anos. De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, a decisão judicial foi cumprida após as equipes receberem uma denúncia anônima com informações acerca do infrator.

“Iniciamos as diligências para localizar o homem, para que, assim, pudéssemos cumprir a ordem judicial e logramos êxito em sua prisão na data de ontem”, disse o delegado.

Maio Laranja

Aldiney destacou que a prisão aconteceu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio.

“A Polícia Civil incentiva que a população continue realizando denúncias anônimas sobre essa prática criminosa. Os relatos podem ser feitos pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100), uma vez que é responsabilidade de toda a sociedade zelar pela proteção e pelos direitos das crianças e dos adolescestes”, ressaltou.

Decisão judicial

O mandado de prisão em nome do autor foi expedido pela Comarca de Itapiranga. O homem foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

