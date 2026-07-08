Crime

Crime aconteceu na frente de cinco crianças; dois adolescentes foram apreendidos e confessaram participação no homicídio.

Uma mulher identificada como Steffanie Mayara Batista dos Santos, de 30 anos, foi assassinada a tiros enquanto amamentava um dos filhos dentro de casa. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (2), no bairro Zumbi, na Zona Oeste do Recife, e foi presenciado por cinco crianças que estavam na residência.

Segundo as primeiras informações da polícia, dois homens armados invadiram o imóvel, localizado na Rua Abdias de Oliveira, e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Steffanie morreu no local antes da chegada do socorro.

Após o crime, policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. Em seguida, o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML).

As investigações apontam que Steffanie já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio anteriormente, quando criminosos dispararam contra a porta da residência onde ela morava. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o assassinato esteja relacionado à disputa entre grupos criminosos. Conforme a apuração, a vítima teria ligação com o tráfico de drogas e seria responsável pela comercialização de entorpecentes para um homem que atualmente está preso.

Pouco depois do homicídio, equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar localizaram dois adolescentes, ambos de 17 anos. Segundo a corporação, os jovens confessaram participação no crime e foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes foram apreendidos em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogo. Eles permanecem à disposição do Ministério Público.

O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação do crime e identificar se outras pessoas participaram da execução.

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