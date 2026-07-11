Alerta na aviação

Comunicação com a torre mostra piloto relatando falha no sistema hidráulico e pedindo prioridade para pouso; Azul diz que procedimento foi preventivo.

Um áudio da comunicação entre o piloto e a torre de controle revelou o momento em que o comandante informou uma falha no sistema hidráulico do avião da Azul que seguia para Manaus.

Durante o contato, o piloto declarou “Pan-Pan” e pediu prioridade para pousar em Viracopos, em Campinas (SP).

“Pan-Pan, estamos com falha do sistema hidráulico amarelo da aeronave. A gente vai manter essa posição, ainda não sei quantas esferas ainda vamos fazer na presente posição”, disse o comandante.

O código chamou atenção porque indica uma situação que exige acompanhamento das equipes em solo.

O que significa o alerta Pan-Pan?

Na aviação, o Pan-Pan informa que existe um problema operacional, mas sem indicar risco imediato de acidente.

Além disso, o código é diferente do Mayday, usado em situações de emergência grave.

Segundo especialistas, o sistema hidráulico controla funções importantes do avião. Entre elas estão os comandos de voo, parte dos freios e o trem de pouso.

Azul explica retorno da aeronave

A Azul afirmou que o avião retornou para Viracopos por uma questão técnica.

A companhia informou ainda que o procedimento ocorreu de forma preventiva e negou que tenha ocorrido um pouso de emergência.

Após a aterrissagem, a empresa prestou assistência aos passageiros. Em seguida, os clientes seguiram viagem para Manaus em outra aeronave.

Enquanto isso, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que apenas um voo sofreu impacto e que a operação do aeroporto continuou normalmente.

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