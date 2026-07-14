Ageman

Concessionária terá 48 horas para explicar as causas do vazamento e as medidas adotadas no Novo Aleixo.

Manaus (AM) – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a concessionária Águas de Manaus após o rompimento de uma tubulação de 200 milímetros registrado na segunda-feira (13), na avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

Equipes de fiscalização da Ageman estiveram no local para acompanhar os reparos e avaliar os impactos do vazamento. Durante a inspeção, a agência verificou que os serviços ainda estavam em fase inicial e expediu o Termo de Notificação nº 060/2026, determinando que a concessionária apresente, em até 48 horas, informações detalhadas sobre as causas do rompimento e as providências adotadas.

Recomposição do asfalto será fiscalizada

Segundo a Ageman, o reparo da tubulação já foi concluído, mas a recomposição do pavimento continua em execução. A agência determinou que o recapeamento ultrapasse a área afetada pelo vazamento, abrangendo também os trechos danificados pelo maquinário utilizado durante a obra.

A medida busca garantir que a avenida, recentemente recapeada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mantenha o mesmo padrão de acabamento.

Fiscalização seguirá até o fim da obra

O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, afirmou que a fiscalização continuará acompanhando todas as etapas da intervenção para assegurar a qualidade dos serviços e o cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão.

A agência informou que manterá equipes no local até a conclusão definitiva da obra e da recomposição do pavimento, acompanhando o cumprimento de todas as determinações estabelecidas na notificação.

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