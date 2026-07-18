INOVAÇÃO

Parceria entre Moto Honda e UEA cria formação inédita no Amazonas para preparar profissionais diante dos novos desafios da Indústria 4.0.

A Moto Honda da Amazônia e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançaram a primeira pós-graduação in company em Ergonomia Aplicada à Indústria 4.0 do Amazonas.

A iniciativa aproxima a indústria e a universidade. Além disso, amplia a formação de especialistas e contribui para o desenvolvimento da região.

Curso terá duração de 18 meses

A pós-graduação começa no dia 17 de julho de 2026. As aulas serão presenciais na UEA, com encontros mensais.

Ao todo, o curso terá 33 vagas. Desse total, 28 serão destinadas aos colaboradores da Moto Honda. Enquanto isso, cinco vagas ficarão abertas para a sociedade.

Formação prepara profissionais para novos desafios

O curso atende às novas demandas da indústria. Dessa forma, prepara profissionais para atuar com ergonomia em ambientes produtivos mais tecnológicos.

Além disso, a formação acompanha o avanço da Indústria 4.0. O modelo reúne automação, tecnologia e novos processos dentro das fábricas.

A capacitação também reforça a importância da segurança, da eficiência e da adaptação dos trabalhadores aos novos desafios industriais.

Honda investe em qualificação na Amazônia

A iniciativa faz parte da estratégia da Honda para estimular a melhoria contínua e o desenvolvimento de talentos locais.

Presente há 50 anos na região, a empresa conta com mais de 9 mil profissionais ligados à produção. Por isso, destaca a capacitação como um dos caminhos para construir ambientes de trabalho mais seguros e inovadores.

“As pessoas estão no centro da nossa estratégia. Acreditamos que investir em conhecimento é fundamental para fortalecer competências, impulsionar a inovação e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirma João Mezari, diretor de Administração e Finanças da Moto Honda da Amazônia.

Curso segue normas de ergonomia

Além da parte teórica, a pós-graduação terá atividades práticas e trabalhos de campo em ambientes industriais.

O conteúdo segue as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17). Assim, os alunos terão contato com temas como análise ergonômica do trabalho, saúde ocupacional, fatores humanos e transformação digital nos processos produtivos.

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