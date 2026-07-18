A Moto Honda da Amazônia e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançaram a primeira pós-graduação in company em Ergonomia Aplicada à Indústria 4.0 do Amazonas.
A iniciativa aproxima a indústria e a universidade. Além disso, amplia a formação de especialistas e contribui para o desenvolvimento da região.
Curso terá duração de 18 meses
A pós-graduação começa no dia 17 de julho de 2026. As aulas serão presenciais na UEA, com encontros mensais.
Ao todo, o curso terá 33 vagas. Desse total, 28 serão destinadas aos colaboradores da Moto Honda. Enquanto isso, cinco vagas ficarão abertas para a sociedade.
Formação prepara profissionais para novos desafios
O curso atende às novas demandas da indústria. Dessa forma, prepara profissionais para atuar com ergonomia em ambientes produtivos mais tecnológicos.
Além disso, a formação acompanha o avanço da Indústria 4.0. O modelo reúne automação, tecnologia e novos processos dentro das fábricas.
A capacitação também reforça a importância da segurança, da eficiência e da adaptação dos trabalhadores aos novos desafios industriais.
Honda investe em qualificação na Amazônia
A iniciativa faz parte da estratégia da Honda para estimular a melhoria contínua e o desenvolvimento de talentos locais.
Presente há 50 anos na região, a empresa conta com mais de 9 mil profissionais ligados à produção. Por isso, destaca a capacitação como um dos caminhos para construir ambientes de trabalho mais seguros e inovadores.
“As pessoas estão no centro da nossa estratégia. Acreditamos que investir em conhecimento é fundamental para fortalecer competências, impulsionar a inovação e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirma João Mezari, diretor de Administração e Finanças da Moto Honda da Amazônia.
Curso segue normas de ergonomia
Além da parte teórica, a pós-graduação terá atividades práticas e trabalhos de campo em ambientes industriais.
O conteúdo segue as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17). Assim, os alunos terão contato com temas como análise ergonômica do trabalho, saúde ocupacional, fatores humanos e transformação digital nos processos produtivos.
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