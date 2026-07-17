Nova multa

Nova autuação foi aplicada após drones identificarem fissuras no tanque e continuidade do vazamento de gás estireno no Polo Industrial de Manaus.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus aplicou uma nova multa de R$ 5.347.300 à empresa Innova após identificar a continuidade do vazamento de gás estireno no Polo Industrial de Manaus (PIM). A infração foi constatada por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que utilizaram drones equipados com câmeras térmicas para detectar fissuras em parte do tanque onde ocorreu o incidente.

A nova penalidade corresponde a 35 mil Unidades Fiscais do Município (UFMs) e foi aplicada por poluição do solo e de corpos hídricos. Na quinta-feira (16), a empresa já havia sido multada em R$ 4.554.300, equivalente a 30 mil UFMs, por poluição atmosférica causada pela emissão de gases. Com isso, o valor total das autuações se aproxima de R$ 10 milhões.

Os recursos arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente (FMDMA), responsável por financiar ações da política ambiental do município.

Semmas mantém monitoramento do vazamento

Segundo o diretor de Fiscalização da Semmas, Cezar Lopes, as equipes seguem acompanhando a ocorrência com o apoio de dois drones de alta precisão e profissionais especializados, entre eles químicos e técnicos ambientais.

De acordo com o órgão, a primeira autuação abriu prazo para que a empresa apresente defesa administrativa e os relatórios técnicos exigidos pela legislação ambiental.

Gabinete de crise acompanha ocorrência

A Prefeitura informou que 12 secretarias municipais permanecem mobilizadas por meio do gabinete de crise para acompanhar a situação nesta sexta-feira (17).

Equipes da Semmas, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Defesa Civil seguem monitorando as condições ambientais, a segurança da área e os possíveis impactos à saúde da população. Além disso, dois caminhões-pipa continuam sendo utilizados para resfriar o tanque de estireno e evitar novas reações químicas.

Escolas seguem sem aulas e população deve evitar a área

Como medida preventiva, 10 escolas da rede municipal permanecem sem aulas nesta sexta-feira devido ao forte odor provocado pelo estireno.

Apesar de a Prefeitura afirmar que a situação está sob controle, o tanque continua sendo resfriado porque o produto exige temperatura entre 25°C e 27°C para permanecer estável.

A orientação é que moradores evitem circular nas proximidades da rua Javari e das indústrias afetadas. Quem sentir forte odor deve permanecer em ambiente fechado, manter portas e janelas fechadas e procurar atendimento médico caso apresente sintomas. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

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