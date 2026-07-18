MULTA MILIONÁRIA

Nova multa do Ipaam, de R$ 12,5 milhões, se soma às autuações da Prefeitura após vazamento de estireno no Distrito Industrial

A Innova já soma mais de R$ 22 milhões em multas aplicadas por órgãos ambientais após o vazamento de monômero de estireno no Distrito Industrial de Manaus.

Nesta sexta-feira (17), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou uma nova multa de R$ 12,5 milhões contra a indústria. Segundo o órgão, a penalidade ocorreu pela poluição atmosférica causada pelo incidente.

Além disso, o Ipaam informou que o vazamento provocou desconforto respiratório e olfativo na população afetada. A autuação segue normas previstas na Lei de Crimes Ambientais e em decretos federais e estaduais.

Antes da multa estadual, a Innova já havia recebido duas autuações da Prefeitura de Manaus. As penalidades, aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), somam R$ 9,9 milhões.

As multas municipais ocorreram após uma fiscalização identificar a continuidade do vazamento de gás estireno na unidade. Durante a vistoria, equipes usaram drones com câmeras térmicas para analisar a estrutura do tanque.

Com o equipamento, os técnicos localizaram fissuras em uma parte do reservatório envolvido no incidente. A inspeção também apontou a permanência da emissão do composto químico.

Fiscalização e contenção continuam

Enquanto isso, a fábrica da Innova permanece com acesso restrito. A medida ocorreu após uma avaliação técnica da Defesa Civil Municipal apontar riscos relacionados ao vazamento.

Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) continua a operação para resfriar o tanque e interromper totalmente a emissão do estireno.

Para isso, as equipes utilizam sete canhões de água. O trabalho segue acompanhado pelos órgãos responsáveis.

O Ipaam também informou que acompanha a execução do Plano de Ação de Emergência (PAE) apresentado pela empresa.

Ao mesmo tempo, equipes técnicas realizam novas análises para verificar possíveis impactos ambientais e o cumprimento das exigências da Licença de Operação da indústria.

Por fim, o órgão afirmou que poderá adotar novas medidas administrativas caso as fiscalizações encontrem outras irregularidades.

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