RISCO AMBIENTAL

Laudo da Defesa Civil apontou riscos e levou à restrição de acesso na unidade; bombeiros seguem na contenção do vazamento e 211 pessoas foram atendidas

O vazamento de gás estireno em Manaus levou a Prefeitura a interditar parcialmente a fábrica da Innova, no Distrito Industrial, nesta sexta-feira (17), após a Defesa Civil Municipal identificar riscos relacionados ao incidente.

A decisão ocorreu depois da análise de um laudo técnico elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec). Com isso, o município restringiu o acesso à unidade e autorizou apenas a entrada de equipes de segurança e profissionais envolvidos na contenção do vazamento.

Segundo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a medida busca evitar novos problemas enquanto os órgãos responsáveis trabalham para eliminar os riscos identificados.

“Essa interdição parcial tem que ser para trabalhadores e demais pessoas da sociedade, sendo permitido o acesso somente para pessoas da segurança para sanar o risco. Enquanto não for sanado esse problema, somente as pessoas de segurança podem agir”, afirmou o diretor-presidente do Implurb, Antonio Peixoto.

Bombeiros mantêm operação no local do vazamento de gás estireno em Manaus

Enquanto a fábrica permanece com acesso restrito, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) continua a operação para resfriar o tanque e interromper totalmente a emissão do estireno.

Para isso, as equipes utilizam sete canhões de água e mantêm o monitoramento da área. Além disso, uma nova avaliação técnica deve definir quando a Innova e as empresas próximas poderão retomar as atividades.

O vazamento começou na quinta-feira (16) e mobilizou órgãos municipais e estaduais de segurança, saúde e defesa civil. Desde então, equipes acompanham a ocorrência por meio de um gabinete de crise.

Saúde registra 211 atendimentos

Além da atuação dos bombeiros, a rede de saúde também acompanha os impactos do vazamento. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que 211 pessoas procuraram atendimento desde o início da ocorrência por possível exposição ao composto químico.

Nesta sexta-feira (17), até as 12h, as unidades estaduais registraram 23 novos atendimentos. Entre os sintomas relatados estão irritação nos olhos ou na pele, tontura, dor de cabeça, náusea, sonolência, confusão e dificuldade para respirar.

De acordo com a SES-AM, a maioria dos pacientes recebeu atendimento e deixou as unidades de saúde. Apenas uma pessoa continua internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em recuperação e com baixo risco de morte.

Retorno depende de nova avaliação

Além disso, a Prefeitura informou que a interdição continuará até que os órgãos técnicos confirmem a segurança do local e autorizem a retomada das atividades.

Após o fim da operação de contenção, os órgãos responsáveis também devem realizar perícias para identificar as circunstâncias do vazamento e avaliar possíveis responsabilidades.

Enquanto isso, equipes municipais e estaduais seguem acompanhando a situação no Distrito Industrial.

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