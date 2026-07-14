Que horas é o jogo da França e Espanha? A semifinal da Copa do Mundo acontece nesta terça-feira (14). Além disso, o duelo reúne duas das principais seleções do futebol mundial em busca de uma vaga na grande final.
A partida entre França x Espanha começa às 16h (horário de Brasília). Dessa forma, quem quiser acompanhar a disputa pela classificação precisa ficar ligado no horário do confronto.
O jogo terá transmissão ao vivo pela CazéTV, com exibição disponível sem custo adicional no Disney+ e no Prime Video.
França chega embalada para a semifinal
A França chega ao confronto após eliminar Marrocos nas quartas de final. Na ocasião, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Além disso, Mbappé segue como um dos grandes destaques da Copa do Mundo. O atacante marcou oito gols e divide a artilharia da competição com Lionel Messi.
Espanha busca vaga na final
Por outro lado, a Espanha chega motivada após uma classificação emocionante. A seleção venceu a Bélgica por 2 a 1, com gol de Merino nos acréscimos do segundo tempo.
Antes disso, a Fúria também havia superado Portugal em outro duelo equilibrado. Agora, a equipe tenta voltar à decisão do Mundial e conquistar mais um título histórico.
França x Espanha: horário e onde assistir
Para quem ainda tem dúvida, França e Espanha jogam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília).
Além disso, a semifinal terá transmissão pela CazéTV, disponível no Disney+ e no Prime Video. Enquanto isso, os principais portais esportivos acompanham todos os lances em tempo real.
Serviço do jogo:
- Jogo: França x Espanha
- Horário: 16h (de Brasília)
- Data: terça-feira (14)
- Fase: semifinal da Copa do Mundo
- Transmissão: CazéTV, Disney+ e Prime Video
Por fim, o vencedor do confronto garante vaga na final da Copa do Mundo.
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