RUMO À FINAL

Gigantes do futebol mundial se enfrentam em duelo decisivo por uma vaga na grande decisão do torneio.

Que horas é o jogo da França e Espanha? A semifinal da Copa do Mundo acontece nesta terça-feira (14). Além disso, o duelo reúne duas das principais seleções do futebol mundial em busca de uma vaga na grande final.

A partida entre França x Espanha começa às 16h (horário de Brasília). Dessa forma, quem quiser acompanhar a disputa pela classificação precisa ficar ligado no horário do confronto.

O jogo terá transmissão ao vivo pela CazéTV, com exibição disponível sem custo adicional no Disney+ e no Prime Video.

França chega embalada para a semifinal

A França chega ao confronto após eliminar Marrocos nas quartas de final. Na ocasião, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Além disso, Mbappé segue como um dos grandes destaques da Copa do Mundo. O atacante marcou oito gols e divide a artilharia da competição com Lionel Messi.

Espanha busca vaga na final

Por outro lado, a Espanha chega motivada após uma classificação emocionante. A seleção venceu a Bélgica por 2 a 1, com gol de Merino nos acréscimos do segundo tempo.

Antes disso, a Fúria também havia superado Portugal em outro duelo equilibrado. Agora, a equipe tenta voltar à decisão do Mundial e conquistar mais um título histórico.

França x Espanha: horário e onde assistir

Para quem ainda tem dúvida, França e Espanha jogam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília).

Além disso, a semifinal terá transmissão pela CazéTV, disponível no Disney+ e no Prime Video. Enquanto isso, os principais portais esportivos acompanham todos os lances em tempo real.

Serviço do jogo:

Jogo: França x Espanha

França x Espanha Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Data: terça-feira (14)

terça-feira (14) Fase: semifinal da Copa do Mundo

semifinal da Copa do Mundo Transmissão: CazéTV, Disney+ e Prime Video

Por fim, o vencedor do confronto garante vaga na final da Copa do Mundo.

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