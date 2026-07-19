Normalidade

Empresas do Polo Industrial, escolas estaduais e serviços públicos voltam a funcionar nesta segunda-feira (20) após liberação das autoridades.

Manaus (AM) – O vazamento de gás estireno registrado em uma fábrica do Distrito Industrial foi totalmente contido, e as atividades das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), das escolas estaduais e dos serviços públicos serão retomadas normalmente a partir desta segunda-feira (20). A decisão foi tomada neste domingo (19) por um comitê formado por órgãos estaduais após a conclusão das avaliações técnicas sobre a segurança da área.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as medições mais recentes apontaram emissão zero de estireno, permitindo a liberação das atividades suspensas desde o início do vazamento, na última quarta-feira (16).

Bombeiros mantêm monitoramento da área

Apesar da contenção do vazamento, o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, explicou que as equipes permanecerão na empresa para manter o resfriamento do tanque atingido.

“Nesse momento não encontramos qualquer resíduo do gás estireno tanto no entorno quanto dentro da área isolada. Estamos com emissão zero a partir do tanque que foi sinistrado. O Corpo de Bombeiros continuará na empresa realizando o resfriamento do tanque, trabalho que poderá durar meses até a retirada segura de todo o material”, afirmou.

Desde o acidente, os bombeiros atuaram de forma ininterrupta no resfriamento do tanque e na sucção do produto para eliminar o risco de novos vazamentos.

Inspeções descartam fissuras no tanque

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou que acompanhou toda a operação utilizando drones equipados com câmeras térmicas para monitorar a temperatura da estrutura.

Além disso, engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) realizaram inspeções no tanque e concluíram que, embora tenha ocorrido deformação estrutural, não foram identificadas fissuras ou rachaduras que representem risco.

O Ipaam continuará monitorando a qualidade do ar, os efluentes gerados pela operação e a destinação dos resíduos remanescentes. O instituto também seguirá fiscalizando o cumprimento das condicionantes ambientais da empresa, que já foi multada em R$ 12,5 milhões por infração à legislação ambiental.

Saúde mantém acompanhamento dos casos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que 552 pessoas procuraram atendimento na rede estadual com sintomas relacionados à possível exposição ao estireno desde o início da ocorrência. Atualmente, apenas um paciente permanece internado.

O secretário estadual de Saúde, Luís Alberto Saraiva, afirmou que os monitoramentos realizados indicam que não há mais risco à população, mas ressaltou que o acompanhamento continuará.

A SES-AM orienta que pessoas que apresentarem sintomas como dificuldade para respirar, irritação nos olhos, tontura, náusea ou dor de cabeça procurem imediatamente uma unidade de saúde ou acionem o Samu pelo telefone 192.

Segunda morte segue sob investigação

A secretaria também informou que a morte de um homem de 60 anos, registrada na madrugada deste domingo (19), continua sendo investigada. Ele havia procurado atendimento em uma unidade da rede privada após apresentar problemas respiratórios supostamente relacionados à exposição ao gás.

A causa da morte será analisada pela comissão de verificação de óbito da unidade privada, com acompanhamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Já o óbito de um homem de 67 anos, registrado na quarta-feira (16), não teve relação direta com o estireno, segundo a SES-AM. O paciente possuía histórico de doença respiratória crônica.

Escolas e serviços voltam a funcionar

Com a liberação do comitê, as escolas estaduais que tiveram as atividades suspensas retomam as aulas normalmente nesta segunda-feira (20).

O PAC Studio 5 também volta a atender a população, assim como as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, encerrando as medidas emergenciais adotadas após o vazamento.

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