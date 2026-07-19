Acidente

Vítimas ficaram presas sob o ônibus após a colisão e morreram ainda no local do acidente, na zona rural da capital.

Manaus (AM) – Um casal morreu na manhã deste domingo (19) após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus de transporte especial na BR-174, na altura do quilômetro 15, nas proximidades do Café do Jesus, na zona rural de Manaus.

Segundo as primeiras informações, a motocicleta colidiu com o ônibus, pertencente à empresa Martins Rent A Car. Com o impacto, o condutor e a passageira foram arremessados e ficaram sob o veículo. Uma das vítimas ainda foi atingida por uma das rodas traseiras do ônibus.

O casal morreu no local antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência, isolou a área e controlou o trânsito durante os primeiros atendimentos.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica também foram acionadas para realizar os procedimentos de investigação e a remoção dos corpos.

O caso foi registrado na área da 20ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). As circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer como ocorreu a colisão e definir eventuais responsabilidades.

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