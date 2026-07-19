Investigação

Homem de 60 anos morreu após relatar problemas respiratórios. Vazamento foi contido e atividades serão retomadas nesta segunda-feira (20).

Manaus (AM) – A segunda morte registrada após o vazamento de gás estireno no Distrito Industrial de Manaus está sendo investigada pelas autoridades de saúde. Um homem de 60 anos morreu na madrugada deste domingo (19), após dar entrada em uma unidade da rede privada com problemas respiratórios que, segundo familiares, teriam surgido após a exposição ao gás.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o paciente já havia procurado atendimento na sexta-feira (17), quando apresentava sintomas leves e foi liberado. No sábado (18), voltou ao hospital com agravamento do quadro clínico e morreu horas depois.

A morte será investigada pela comissão de verificação de óbito da unidade privada e acompanhada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Primeira morte segue sem relação confirmada

Na quarta-feira (16), um homem de 67 anos também morreu após procurar atendimento médico relatando mal-estar depois do vazamento. No entanto, segundo a SES-AM, não foi constatada relação direta entre o óbito e o estireno, já que o paciente possuía histórico de doença respiratória crônica.

Vazamento foi contido

Enquanto a investigação sobre as mortes continua, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que conseguiu conter completamente o vazamento de gás estireno na fábrica onde ocorreu o acidente.

Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Orleilso Muniz, as medições realizadas neste domingo apontaram emissão zero de estireno tanto dentro da área isolada quanto no entorno da empresa.

Apesar da contenção, o tanque continuará sendo resfriado pelos bombeiros durante os próximos meses até que todo o material seja retirado com segurança.

Empresas e escolas retomam atividades

Após reunião do comitê formado por órgãos estaduais, Defesa Civil, Suframa e Crea-AM, foi autorizada a retomada das atividades nas empresas do Polo Industrial, escolas estaduais e serviços públicos que estavam suspensos desde quarta-feira.

As aulas da rede estadual e o atendimento no PAC Studio 5 serão retomados normalmente a partir desta segunda-feira (20).

Monitoramento continua

Mesmo com o fim do vazamento, o Ipaam continuará monitorando a qualidade do ar, os resíduos gerados pela ocorrência e as condições ambientais da área.

O instituto também seguirá fiscalizando a empresa, que já foi autuada em R$ 12,5 milhões por infração à legislação ambiental.

Segundo a SES-AM, 552 pessoas procuraram atendimento na rede estadual com sintomas compatíveis com exposição ao estireno desde o início da ocorrência. Atualmente, apenas um paciente permanece internado.

As autoridades orientam que qualquer pessoa que apresente sintomas como falta de ar, tontura, irritação nos olhos ou náuseas procure imediatamente uma unidade de saúde ou acione o Samu pelo telefone 192.

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