Acidente

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (19), no bairro Chapada. Motociclista permaneceu no local e prestou esclarecimentos.

Manaus (AM) – Uma idosa de aproximadamente 75 anos morreu, na manhã deste domingo (19), após de ser atropelada por uma motocicleta na avenida Darcy Vargas, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 8h, nas proximidades de um supermercado.

De acordo com as primeiras informações, a vítima atravessava a avenida quando foi atingida pela moto. O veículo era conduzido por um jovem de 22 anos, que seguia viagem para o município de Manacapuru acompanhado da namorada. Os dois sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local.

Segundo relato de um familiar do motociclista, a idosa teria atravessado a via de forma repentina, correndo pela pista. O condutor tentou evitar a colisão, mas não conseguiu frear a tempo.

Com a força do impacto, a mulher foi arremessada ao solo e morreu antes da chegada do socorro.

Policiais isolaram a área para o trabalho da perícia e o motociclista permaneceu no local, onde prestou esclarecimentos às autoridades. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

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