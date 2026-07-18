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Pré-candidato ao Governo do Amazonas participou do evento e destacou investimentos em saúde, habitação e infraestrutura.

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, participou na manhã deste sábado (18) do lançamento da pré-candidatura de Matheus Garcia (MDB) a deputado estadual. O evento, realizado no Rio Negro Clube, no Centro de Manaus, reuniu centenas de apoiadores e importantes lideranças políticas do estado.

Além de Omar, participaram da agenda o senador Eduardo Braga (MDB), o ex-vice-governador Francisco Garcia, a ex-deputada federal Rebecca Garcia e o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Anderson Souza.

Durante o encontro, Omar destacou a união do grupo político em torno de um projeto de reconstrução do Amazonas e fez críticas à atual gestão do governo, que completa oito anos sem construir novos hospitais ou projetos de novas escolas.

“A gente resolveu o asfaltamento da BR-319 agora, e não foi com dancinha no TikTok, no Instagram, pra fazer firula não. Tinha um governador dançarino que quebrou o Estado, que não pagava ninguém. Esse outro que assumiu, a primeira coisa que ele fez foi um decreto, dando calote em quem tinha que pagar. A gente precisa fazer uma mudança em todo o estado”, afirmou.

Omar também relembrou investimentos realizados durante sua gestão no governo estadual, especialmente na área da saúde, ressaltando a construção de hospitais na capital e no interior.

“Quando nós estamos falando aqui de saúde pública, o último hospital que o governo construiu fui eu que construí. O Eduardo construiu mais de 40 hospitais na capital e no interior. Eu, em quatro anos, construí mais de 20 hospitais, inclusive um que me orgulha muito, que tem o nome da minha mãe, o Hospital Delphina Aziz”, disse.

Na área da habitação, Omar comparou os resultados das gestões passadas com os anos mais recentes e defendeu a retomada de programas habitacionais para atender a população de baixa renda.

“O Eduardo construiu trinta mil casas. Eu construí, em quatro anos, outras trinta mil casas, entregando moradia para o povo. De lá para cá nunca mais fizeram nada. Para mim, o Estado tinha que ter avançado e não ter retroagido”, concluiu.

O lançamento da pré-candidatura de Matheus Garcia reforçou a aproximação entre PSD e MDB, partidos que integram o movimento Amazonas Forte de Novo, liderado por Omar Aziz e Eduardo Braga. O grupo reúne prefeitos, parlamentares e lideranças de diferentes regiões do estado e vem intensificando as agendas políticas em preparação para as eleições de 2026.

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