Saúde

Diagnóstico precoce e avaliação especializada aumentam as chances de tratamento antes da puberdade, explica o urologista pediátrico Petrus Oliva Souza.

Algumas alterações no desenvolvimento genital masculino podem ser identificadas ainda na infância e apresentam melhores resultados quando diagnosticadas precocemente. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e do National Center for Biotechnology Information (NCBI) apontam que o micropênis, uma dessas condições, tem incidência de aproximadamente 1,5 caso para cada 10 mil meninos nascidos vivos, reforçando que se trata de uma condição incomum, mas que merece atenção.

O urologista pediátrico Petrus Oliva Souza explica que o micropênis é caracterizado quando o comprimento do pênis está abaixo do desvio padrão esperado para a idade da criança. O diagnóstico é realizado por meio da avaliação clínica, utilizando tabelas de referência específicas para cada fase do desenvolvimento infantil.

“Existe uma tabela com o tamanho esperado para o pênis em todas as idades. Sempre que houver dúvida, a criança pode ser avaliada por um urologista pediátrico para verificar se o desenvolvimento está dentro da normalidade”, afirma.

Segundo o especialista, embora alterações hormonais e fatores genéticos possam estar envolvidos, estudos têm apontado uma relação crescente entre a condição e fatores ambientais.

“A exposição a determinadas substâncias presentes em alimentos, bebidas e até medicamentos tem sido associada ao aumento dos casos nas últimas décadas. Em alguns pacientes, fatores genéticos também podem contribuir para o desenvolvimento da condição”, explica.

Sinais merecem atenção

Entre os principais sinais que levam as famílias ao consultório está a percepção de que a criança cresce normalmente, mas o desenvolvimento genital parece não acompanhar esse crescimento.

“É comum que os pais percebam uma diferença em relação a irmãos ou primos da mesma faixa etária. Essa impressão costuma ser o principal motivo para buscar uma avaliação especializada.”

Petrus ressalta que essa preocupação dos pais deve ser valorizada.

“Na grande maioria dos casos, os pais procuram atendimento porque realmente sentem que existe algo diferente. Essa preocupação é totalmente válida. O desejo é evitar que o filho enfrente dificuldades, constrangimentos ou sofrimento emocional na vida adulta, e isso pode ser prevenido com diagnóstico e tratamento adequados.”

Tratamento apresenta melhores resultados antes da puberdade

Quando o diagnóstico é confirmado, o tratamento é individualizado e pode incluir estímulo hormonal, após avaliação clínica e laboratorial criteriosa. De acordo com o especialista, os melhores resultados costumam ser obtidos antes da puberdade, especialmente entre os 7 e 10 anos de idade.

“Quanto mais cedo identificamos a alteração, maiores são as possibilidades de sucesso. Depois que a puberdade já começou, a resposta ao tratamento tende a ser menor.”

O tratamento é indicado apenas para crianças cujo tamanho do pênis esteja abaixo dos parâmetros esperados para a idade. Nos casos favoráveis, o crescimento pode variar entre 20% e 50%.

“As doses são calculadas individualmente para cada paciente e o tratamento tem curta duração. Por isso, os efeitos colaterais costumam ser mínimos e sem gravidade. Todo o acompanhamento é realizado com avaliações clínicas e laboratoriais antes, durante e após o tratamento.”

Impactos vão além da saúde física

Embora os casos mais graves possam trazer dificuldades para a função sexual e comprometer a fertilidade na vida adulta, Petrus Oliva Souza ressalta que os impactos emocionais costumam ser ainda mais significativos.

“Os casos extremos podem dificultar o intercurso sexual e prejudicar a fertilidade. No entanto, o maior impacto geralmente está relacionado às questões psicológicas e emocionais. Quando tratado precocemente, o aumento do tamanho do pênis costuma ser suficiente para evitar essas consequências na maioria dos pacientes.”

O especialista acrescenta que, em alguns casos, a condição pode estar associada a alterações hormonais, puberdade tardia ou doenças genéticas, o que reforça a importância de uma investigação completa.

Mitos ainda atrasam o diagnóstico

Entre as principais informações equivocadas que chegam ao consultório estão a forma incorreta de medir o pênis infantil e a crença de que o desenvolvimento acontecerá naturalmente apenas durante a puberdade.

“Muitas famílias recebem a orientação de que ‘vai crescer na puberdade’ e acabam adiando a avaliação. Outro problema é que a medição inadequada pode gerar interpretações equivocadas. Por isso, sempre recomendamos que a avaliação seja feita por um urologista pediátrico.”

Para Petrus Oliva Souza, informação de qualidade e acompanhamento especializado são fundamentais para oferecer segurança às famílias e garantir que, quando necessário, “o tratamento seja iniciado no momento mais adequado, aumentando as chances de um desenvolvimento saudável e reduzindo impactos físicos e emocionais ao longo da vida”, conclui.

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