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Suspeito foi localizado pela DEHS em um quitinete na zona sul da capital. Larissa Araújo, de 28 anos, morreu por asfixia.

Manaus (AM) – Paulo da Silva Tavares, apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio da ex-companheira Larissa Araújo, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), em Manaus. A captura foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) em um quitinete no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital.

Segundo a polícia, ao perceber a chegada dos agentes, Paulo tentou se esconder no banheiro do imóvel, mas foi localizado e preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado à DEHS e responderá pelo crime de feminicídio.

De acordo com as investigações, o suspeito esteve na residência de Larissa, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste, alegando que iria buscar um pertence pessoal. Pouco tempo após sua saída, a vítima foi encontrada desacordada dentro da casa. Ela chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A perícia constatou que Larissa morreu por asfixia. Um lençol e um travesseiro encontrados no local foram apreendidos e podem ter sido utilizados no crime.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo deixou a residência após o feminicídio. As gravações mostram o suspeito caminhando pela rua, acenando para um mototaxista antes de deixar o local, o que auxiliou nas investigações da Polícia Civil.

Larissa Araújo deixa três filhas. O caso segue sob investigação da DEHS.

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