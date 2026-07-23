Reconciliação

Após semanas de atrito, senador e ex-primeira-dama sinalizam reaproximação e defendem união do grupo político.

Brasília (DF) – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu desculpas publicamente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quinta-feira (23), em um vídeo publicado nas redes sociais. Horas depois, Michelle respondeu à manifestação, aceitou o pedido de desculpas e afirmou que está disposta a retomar o diálogo em nome da união do grupo político.

Na gravação, Flávio reconheceu que alguns episódios recentes provocaram desconforto e afirmou que as divergências internas não devem fortalecer adversários políticos.

“O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores”, declarou.

O senador também renovou o convite para que ambos caminhem juntos na defesa do projeto político liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu tenho a convicção de que compartilhamos o mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança.”

Segundo Flávio, o atual cenário exige união da direita e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, enfrenta um momento difícil.

Michelle aceita pedido de desculpas

Poucas horas após a publicação do vídeo, Michelle Bolsonaro também divulgou uma gravação nas redes sociais confirmando que aceitou o pedido de desculpas do senador.

A ex-primeira-dama afirmou que é hora de superar as divergências e convidou Flávio para uma conversa.

“Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil.”

Michelle afirmou ainda que o país precisa de união e não de divisões, defendendo a reconstrução do grupo político.

Ela também agradeceu à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e à senadora Damares Alves (Republicanos), que atuaram para promover a reaproximação entre os dois.

Entenda o desentendimento

O afastamento entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro começou no fim de junho, após um desentendimento envolvendo decisões internas do Partido Liberal (PL).

Na ocasião, Michelle afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que foi desrespeitada durante uma conversa telefônica com o senador.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio teria dito que seria melhor ela não participar das decisões do partido e que ainda não teria experiência suficiente na política.

“Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido e que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política”, afirmou Michelle na época.

Ainda em junho, Flávio negou ter a intenção de ofender a ex-primeira-dama e já havia feito um primeiro pedido público de desculpas, afirmando que respeita Michelle e reconhece sua atuação à frente do PL Mulher.

Com a nova manifestação e a resposta positiva de Michelle, os dois sinalizam o encerramento da crise interna e a retomada do diálogo no grupo político liderado por Jair Bolsonaro.

LEIA MAIS:

Valdemar diz que PL não deve substituir Michelle no PL Mulher: ‘Sabe como é mulher, né?’