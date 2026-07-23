Homenagem

Senador apresentou propostas para infraestrutura, logística, energia e desenvolvimento do interior durante encontro com empresários em Manaus.

O senador Eduardo Braga participou, nesta quarta-feira (22), de um café da manhã promovido pela Associação Comercial do Amazonas (ACA), em Manaus, onde apresentou projetos que considera fundamentais para fortalecer a economia do estado. Diante de representantes de mais de 25 entidades do setor produtivo, Braga defendeu investimentos em obras, logística, energia e inovação para atrair empresas, gerar empregos e ampliar as oportunidades de crescimento no Amazonas.

Durante o encontro, o senador agradeceu o apoio das entidades empresariais na defesa da Zona Franca de Manaus e afirmou que a união entre o setor produtivo e a bancada amazonense tem sido decisiva para enfrentar desafios e preservar o modelo econômico do estado.

“Com união, estratégia, humildade, articulação e força política, nós temos conseguido vencer esses desafios”.

Obras para impulsionar a economia

Entre as prioridades apresentadas, Braga destacou a conclusão da BR-319, a implantação de uma linha de transmissão de energia ao longo da rodovia e a construção do novo Porto da Manaus Moderna. Segundo ele, essas obras vão melhorar a logística, garantir mais segurança no abastecimento de energia e criar condições para atrair novos investimentos, como data centers.

O senador também voltou a defender a criação de uma companhia aérea regional para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias entre Manaus e o interior. Para ele, melhorar a logística será essencial para impulsionar a economia do estado.

Braga ainda alertou para a necessidade de criar novas áreas para receber indústrias e defendeu investimentos em mobilidade urbana para evitar que os problemas no trânsito prejudiquem novos empreendimentos.

Interior como oportunidade

Braga afirmou que o Amazonas precisa transformar a produção do interior em mais emprego, renda e oportunidades. Segundo ele, o estado possui produtos com grande potencial, mas ainda precisa investir em tecnologia, logística e mercado para ampliar a comercialização.

Como exemplo, citou o gramixó, variedade de açúcar orgânico produzida na região do Juruá, além do açaí, café robusta, cacau, farinha e milho, que, segundo ele, podem fortalecer a economia do interior e abrir novos mercados.

O senador destacou que ampliar a produção desses alimentos também pode impulsionar atividades como a piscicultura e aumentar as exportações do Amazonas.

Homenagem

Durante o evento, Eduardo Braga foi homenageado pelos 41 anos como associado da Associação Comercial do Amazonas. Ao agradecer o reconhecimento, relembrou que passou a integrar a entidade ainda ao lado do pai, empresário do comércio e do setor de serviços.

“Aqui também é a minha casa. Aqui também me sinto em casa e aqui aprendi com vários empresários e lideranças produtivas do Amazonas ao longo da minha formação. Já são mais de 40 anos participando e aprendendo como ajudar o Amazonas a ser mais forte e mais produtivo, gerando mais emprego e renda para o nosso povo”.

O presidente da ACA, Bruno Pinheiro Loureiro, afirmou que o encontro reuniu representantes do comércio, da indústria e dos serviços para discutir projetos importantes para o desenvolvimento do estado e homenagear o senador por sua trajetória na entidade.

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