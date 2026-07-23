Fortalecimento

Durante participação no 2º CapacitaCon, Omar destacou a importância da prevenção e defendeu maior integração entre Estado, municípios e rede de proteção à infância.

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), defendeu o fortalecimento dos conselhos tutelares durante participação no 2º CapacitaCon, encontro de capacitação voltado a conselheiros tutelares e profissionais da rede de proteção à infância e à adolescência, realizado nesta quarta-feira (22), em Manaus.

Ao falar para representantes de diversos municípios, Omar afirmou que é necessário ampliar as condições de trabalho dos conselheiros, especialmente no interior, onde as dificuldades de deslocamento exigem uma estrutura adaptada à realidade amazônica.

“O equipamento não é só uma viatura com quatro rodas. No interior, há comunidades onde só se chega de lancha. O nosso interior é muito diferente”, afirmou.

O senador também defendeu a valorização dos conselheiros tutelares e melhores condições para o exercício da atividade. “Hoje, muitas vezes, o conselheiro precisa ter outra atividade para sustentar a família. É importante discutir formas de fortalecer esse trabalho para que esses profissionais tenham condições de atender a população com mais estrutura”, disse.

Para Leandro, conselheiro tutelar do município de Alvarães, a melhoria da estrutura é uma das principais necessidades dos profissionais que atuam no interior.

“Muitos conselhos tutelares enfrentam falta de estrutura e dificuldades de acesso às comunidades. O apoio com veículos adequados e a valorização dos conselheiros são fundamentais para melhorar o atendimento”, afirmou.

Durante o encontro, Omar também defendeu o fortalecimento das políticas de prevenção à violência, à exploração sexual e à dependência química. Segundo ele, investir na proteção de crianças e adolescentes é mais eficiente do que agir apenas depois que os problemas já se instalaram.

“É muito mais importante trabalhar na prevenção do que agir apenas depois que o problema já aconteceu”, concluiu.

Participaram do encontro a deputada estadual Alessandra Campelo, o deputado federal Silas Câmara e o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Sousa, além de representantes de entidades ligadas aos conselheiros tutelares e profissionais da rede de proteção.

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