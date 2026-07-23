Eleição

Convenção nesta quarta-feira reúne partidos aliados e marca o início oficial da homologação das candidaturas para as Eleições 2026 no Amazonas.

O Avante será o primeiro partido a realizar convenção estadual no Amazonas e dará início ao calendário de homologação das candidaturas para as Eleições de 2026. Nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, a legenda oficializará a candidatura do ex-prefeito de Manaus, David Almeida, ao Governo do Estado, além de homologar as chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal da aliança formada para o pleito.

O ato político será realizado na Alameda Alphaville Leste, ao lado do Parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Também participarão do evento os partidos aliados Agir, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Democracia Cristã (DC) e a Federação PRD/Solidariedade, que integram a coligação encabeçada pelo Avante.

A convenção contará ainda com a presença do presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé, além de dirigentes partidários, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, filiados e apoiadores. O encontro marcará a abertura oficial da fase de convenções partidárias no Amazonas, período em que as legendas escolhem e homologam seus candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

As convenções partidárias representam uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral. É nesse momento que os partidos definem oficialmente seus candidatos, aprovam coligações, homologam chapas proporcionais e autorizam o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. O período oficial das convenções ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a convenção do Avante, outras legendas também realizarão seus encontros estaduais. No dia 25 de julho, MDB, PSD e Republicanos promoverão uma convenção conjunta no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste de Manaus. O evento deverá oficializar as candidaturas dos senadores Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas e Eduardo Braga (MDB) à reeleição para o Senado.

Já no dia 4 de agosto, será a vez da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, juntamente com PSB e Podemos, realizar convenção na Arena Amadeu Teixeira. Na ocasião, deverá ser homologada a candidatura do governador Roberto Cidade à reeleição e a de Wilson Lima ao Senado Federal, além das chapas proporcionais.

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