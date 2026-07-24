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Isabella Nattrodt venceu a categoria infantil feminino e terminou a competição invicta durante os JEA's 2026.

Manaus (AM) – A atleta Isabella Nattrodt, integrante do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), conquistou o primeiro lugar no xadrez, na categoria infantil feminino, durante a 47ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s).

A conquista reforça o trabalho desenvolvido pelo Pelci na formação de jovens atletas e no incentivo à prática esportiva em diferentes modalidades.

Pelci incentiva formação esportiva e desenvolvimento dos jovens

Além de estimular a prática esportiva, o programa promove habilidades como raciocínio lógico, concentração e disciplina, competências fundamentais para modalidades como o xadrez.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer, Diego Américo, destacou que o resultado alcançado por Isabella representa o compromisso do programa com o desenvolvimento de novos talentos.

“A vitória da Isabella é motivo de orgulho para toda a equipe do Pelci e demonstra que o esporte tem gerado resultados importantes no Amazonas. Mais do que uma medalha, essa conquista representa dedicação, disciplina e o talento dos nossos jovens atletas”, afirmou.

Atleta superou desafios e terminou invicta

A mãe de Isabella, Carol Pinheiro, destacou que a medalha simboliza a superação da filha diante dos desafios.

Segundo ela, a atleta foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), mas conseguiu concluir a competição sem sofrer derrotas.

“As dificuldades não limitam os sonhos. A Isabella tem TDAH e TAG e, ainda assim, consegue superar os desafios e competir seguindo todo o regulamento. Ela terminou a competição invicta, mostrando que dedicação, foco e perseverança fazem toda a diferença”, ressaltou.

Pelci atende jovens na capital e no interior

O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) oferece treinamento gratuito para crianças e adolescentes em diversos núcleos espalhados pela capital e pelos municípios do Amazonas.

A iniciativa contempla várias modalidades esportivas e tem como objetivo incentivar a formação cidadã, promover inclusão social e revelar novos talentos para o esporte amazonense.

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