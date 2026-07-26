GRAVE ACIDENTE

Colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no km 108 da rodovia, próximo a Rio Preto da Eva.

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (26), no km 108 da rodovia AM-010 (Deputado Vital de Mendonça), nas proximidades de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

A colisão mobilizou moradores e motoristas que passavam pela rodovia. Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceram no local até a chegada das equipes de resgate.

Vídeos gravados por testemunhas mostram uma das vítimas caída na pista e coberta por um pano. O outro homem permaneceu consciente, mas sofreu ferimentos graves e aguardou atendimento médico.

As imagens também registram a movimentação de pessoas que acompanharam a ocorrência às margens da rodovia.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas. A Polícia Civil vai investigar o que provocou a colisão.

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