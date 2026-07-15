ACIDENTE DE TRÂNSITO

Câmeras de segurança registraram a colisão entre a moto e um carro que matou Guilherme Reis, de 19 anos, na zona Leste de Manaus.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento exato do acidente de moto que matou Guilherme Reis, de 19 anos, na tarde desta terça-feira (14). O caso aconteceu na Rua Nova Esperança, no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o jovem conduzindo a motocicleta. Em seguida, ele tenta realizar uma manobra e colide de frente com um carro que seguia pela via.

Com a força do impacto, Guilherme é arremessado da moto. Ao mesmo tempo, a motocicleta sofre grandes danos.

O que o vídeo revela

O vídeo evidencia a violência da batida. Logo após a colisão, moradores correm para prestar os primeiros socorros ao motociclista.

Além disso, testemunhas se aproximam para ajudar a vítima enquanto aguardam a chegada das equipes de emergência. Poucos minutos depois, familiares chegam ao local e acompanham toda a movimentação.

Por causa da gravidade do acidente, a cena atrai a atenção de quem passava pela região.

Guilherme Reis morreu no local

Equipes de atendimento chegaram rapidamente ao endereço. No entanto, os ferimentos eram gravíssimos.

Por isso, Guilherme morreu ainda no local antes de seguir para uma unidade de saúde. A confirmação da morte abalou familiares, amigos e moradores da região.

Polícia busca esclarecer o acidente

Logo depois da colisão, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área. Em seguida, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) iniciaram a análise da cena.

Na sequência, equipes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo.

Enquanto isso, a Polícia Civil do Amazonas abriu investigação para esclarecer como ocorreu a colisão.

Imagens serão fundamentais para a investigação

Os investigadores vão analisar o vídeo da câmera de segurança junto com os laudos periciais e os depoimentos das testemunhas.

Além disso, a equipe vai verificar a posição dos veículos, possíveis marcas de frenagem e outros vestígios encontrados no local. Dessa forma, a polícia pretende reconstruir toda a dinâmica do acidente e identificar se algum motorista descumpriu as regras de trânsito.

Até agora, as autoridades não divulgaram o resultado da perícia.

Acidentes com motociclistas seguem em alta

Acidentes com motociclistas continuam entre as ocorrências mais graves do trânsito de Manaus. Por esse motivo, os órgãos de segurança reforçam a importância de respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

Além disso, especialistas recomendam a direção defensiva e o uso correto dos equipamentos de proteção. Assim, motoristas e motociclistas podem reduzir o risco de acidentes e preservar vidas.

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