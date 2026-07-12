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Apostador registrou um jogo simples em uma loteria localizada na Avenida Torquato Tapajós, na capital amazonense.

Publicado em 12 de julho de 2026

Por EM TEMPO

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Uma aposta feita em Manaus acertou cinco dezenas no concurso 3030 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (11), e faturou R$ 42.373,42. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal subiu para R$ 25 milhões.

O apostador registrou um jogo simples em uma loteria localizada na Avenida Torquato Tapajós, na capital amazonense.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58.

Manaus tem aposta premiada na quina

Ao todo, 41 apostas acertaram cinco dezenas em todo o país. Por isso, cada uma recebeu R$ 42.373,42.

Além da quina, o Amazonas também teve apostas premiadas na quadra. Segundo a Caixa Econômica Federal, 24 jogos acertaram quatro dezenas e garantiram R$ 960,00 cada.

Desse total, 20 apostas saíram em Manaus, três em Humaitá e uma em Tabatinga. Todas participaram na modalidade simples.

Enquanto isso, em todo o Brasil, 2.983 apostas acertaram quatro dezenas e também receberam premiação.

Próximo sorteio pode pagar R$ 25 milhões

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, a Caixa acumulou o prêmio principal. Dessa forma, o próximo concurso, marcado para terça-feira (14), pode pagar R$ 25 milhões.

Os interessados podem registrar as apostas até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Em seguida, a Caixa realizará o sorteio às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como fazer aposta na Mega-Sena

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas.

Além das lotéricas, o apostador também pode jogar pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. O sistema aceita pagamentos via PIX, cartão de crédito ou internet banking para clientes da Caixa.

Já os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pelos canais oficiais.

Qual é a chance de ganhar?

Segundo a Caixa Econômica Federal, uma aposta simples, com seis dezenas, oferece probabilidade de 1 em 50.063.860 para acertar o prêmio principal.

Por outro lado, quem escolhe 20 dezenas aumenta as chances para 1 em 1.292. No entanto, essa modalidade custa R$ 232.560,00.

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