Fé e Adoração

Evento cristão começou às 4h deste domingo (26) e reuniu famílias em momentos de louvor, oração e celebração na zona Oeste de Manaus.

A 2ª edição do Amanhecer Manaus reuniu milhares de fiéis durante a madrugada deste domingo (26), no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. O evento começou às 4h e levou famílias inteiras para momentos de louvor, oração e celebração da fé.

Além disso, para garantir a organização da programação, uma operação integrada foi montada com equipes de transporte, segurança e saúde. Ao todo, 151 servidores e 28 veículos participaram das ações durante o evento.

Segundo a organização, o encontro teve como objetivo proporcionar um momento de fé e comunhão entre os participantes. Por isso, muitos fiéis chegaram ainda durante a madrugada para acompanhar toda a programação.

No transporte coletivo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reforçou o atendimento aos participantes. A partir das 22h de sábado (25), houve aumento das viagens nos principais terminais da capital.

Além disso, após a meia-noite, ônibus extras começaram a atender os fiéis com destino à Ponta Negra. Ao final da celebração, a operação continuou para garantir o retorno do público para diferentes regiões de Manaus.

A segurança também recebeu atenção especial. Durante o evento, equipes da Guarda Municipal de Manaus realizaram patrulhamento preventivo em pontos estratégicos do complexo turístico e nas áreas de maior circulação.

Da mesma forma, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) acompanharam a programação para oferecer suporte aos participantes.

Fé reúne famílias na Ponta Negra

Entre os participantes, o clima foi de emoção e acolhimento. Moradores de diferentes bairros chegaram cedo ao local para acompanhar a celebração.

A moradora do bairro Cidade de Deus, Rayane Mesquita Ferreira, de 24 anos, destacou a organização do evento e o deslocamento até a Ponta Negra.

“Foi maravilhoso, porque o caminho de ônibus até aqui foi todo de adoração. Chegamos à Ponta Negra e encontramos tudo organizado para receber as pessoas”, contou.

Além dela, o estudante Cristian Alves, de 20 anos, ressaltou a importância da presença das equipes de segurança durante a programação.

“É importante que sempre tenha segurança pública para a gente poder curtir o evento com tranquilidade e aproveitar esse momento”, afirmou.

Ao longo da manhã, famílias inteiras participaram da celebração. Muitos participantes levaram barracas, travesseiros e lençóis para acompanhar a programação desde as primeiras horas do dia.

Por fim, o evento terminou por volta das 7h, após uma manhã marcada por oração, música e manifestações de fé na zona Oeste de Manaus.

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