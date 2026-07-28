Polícia

Um homem de 25 anos ficou ferido após uma abordagem da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na tarde desta terça-feira (28), no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Segundo familiares, Igor Gabriel tem diagnóstico de esquizofrenia, usa medicamentos controlados e carregava uma arma de brinquedo no momento da ocorrência. Veja vídeos abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, a Rocam recebeu uma denúncia pelo WhatsApp informando que um homem sem camisa e usando bermuda azul estaria armado e ameaçando pessoas na Rua Couto do Vale.

Versão da Rocam

Conforme a corporação, os policiais chegaram ao local e encontraram Igor com as características repassadas na denúncia. Na sequência, a equipe afirma que o homem tentou entrar em um comércio ao perceber a aproximação dos agentes.

Ainda segundo a PM, Igor resistiu às ordens de abordagem, manteve uma das mãos escondidas e depois apontou um objeto semelhante a uma arma na direção dos policiais. Por isso, os agentes efetuaram um disparo que atingiu o homem na região do peito esquerdo.

Após o disparo, a Rocam informou que Igor correu e deixou o objeto durante a fuga. Entretanto, os policiais conseguiram alcançá-lo cerca de 200 metros depois e iniciaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, a equipe identificou que o objeto se tratava de um simulacro de revólver. O Samu levou Igor ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde ele permaneceu em estado estável aguardando procedimento cirúrgico.

Família contesta versão

Por outro lado, a família de Igor apresenta uma versão diferente sobre a ocorrência. Uma prima afirmou que ele possui laudo de esquizofrenia, faz tratamento e que moradores da comunidade conhecem a condição de saúde dele.

“Ele tem laudo, toma remédios controlados e todo mundo na comunidade sabe disso. Quem tem um parente com esquizofrenia sabe que são pessoas que precisam de cuidado, porque muitas vezes não conseguem agir como uma pessoa sem esse problema”, afirmou.

Segundo a familiar, Igor teria se assustado ao perceber a chegada dos policiais e correu durante a abordagem. Além disso, ela afirma que a arma encontrada com ele era de brinquedo.

“Ele estava assustado. Os policiais chegaram com arma e ele saiu correndo. Ele estava com uma arma de brinquedo, não era uma arma de verdade”, declarou.

A prima também relatou que um morador identificado como Raimundo teria sido atingido na perna durante a ação. Além disso, ela denunciou que policiais usaram spray de pimenta contra moradores que acompanhavam a ocorrência.

Investigação

Por fim, a Rocam apresentou o caso no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Segundo a corporação, Igor possui antecedentes por corrupção de menores e receptação.

A ocorrência deve seguir para apuração das circunstâncias que envolveram a abordagem.

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