Depca

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)

Manaus (AM) – Um homem, de 43 anos, foi preso preventivamente na segunda-feira (28) por suspeita de estuprar duas crianças, de 6 e 9 anos, netas de sua esposa. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava as visitas das vítimas à casa da avó materna, onde morava com ela, para cometer os abusos. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorriam de forma recorrente.

Ainda conforme a investigação, o homem ameaçava as crianças para que elas não revelassem os abusos. Ele dizia que mataria a avó e a mãe das vítimas caso elas contassem o que acontecia.

O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que as crianças relataram os abusos à mãe. Durante as investigações, foi constatado que os crimes vinham sendo praticados de forma repetida e que um dos episódios teria ocorrido pouco antes da denúncia.

Com base nos elementos reunidos, a Depca representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pela Justiça, e o mandado foi cumprido no bairro Jorge Teixeira.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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