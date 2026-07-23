Levantamento

Estado reduziu em 32,5% as mortes violentas intencionais e alcançou o menor índice da série histórica, segundo Anuário de Segurança Pública.

Manaus (AM) – O Amazonas registrou, em 2025, a maior redução de Mortes Violentas Intencionais (MVI) do país, de acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23). O estado reduziu em 32,5% o número de vítimas, passando de 1.173, em 2024, para 799, em 2025.

O resultado representa o menor número de mortes violentas já registrado pelo Amazonas desde o início da série histórica do levantamento, em 2012.

Além da redução no número absoluto de casos, a taxa de MVI caiu de 27,4 para 18,5 mortes por 100 mil habitantes, ficando abaixo da média nacional, que foi de 19,1 por 100 mil habitantes.

SSP-AM atribui resultado à integração das forças de segurança

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva, afirmou que o resultado é consequência do trabalho integrado entre a Polícia Militar (PMAM), a Polícia Civil (PC-AM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

“O Amazonas alcançou um resultado histórico ao registrar a maior redução de Mortes Violentas Intencionais do Brasil. Isso é fruto de um trabalho integrado, planejado e permanente das nossas Forças de Segurança. Seguimos investindo em inteligência, tecnologia, operações integradas e fortalecimento das investigações para retirar criminosos das ruas e garantir mais segurança à população”, destacou.

As Mortes Violentas Intencionais incluem homicídios dolosos, latrocínios, homicídios de mulheres — entre eles os feminicídios — e lesão corporal seguida de morte.

Amazonas registra menor taxa de feminicídio do país

O Anuário também aponta avanços no combate à violência contra a mulher.

Em 2025, os casos de feminicídio caíram 31,7%, passando de 29 para 20 registros. Com taxa de 0,9 caso por 100 mil mulheres, o Amazonas apresentou o menor índice de feminicídios do Brasil no período analisado.

Roubos e furtos de veículos também caíram

O levantamento mostra ainda redução nos crimes contra o patrimônio.

Os roubos de veículos diminuíram 34,8%, passando de 846 para 587 ocorrências. Já os furtos de veículos recuaram 14,9%, de 1.912 para 1.732 registros.

Somados, roubos e furtos apresentaram queda de 21%.

Segundo a SSP-AM, o resultado está relacionado ao fortalecimento do Programa Paredão, que utiliza câmeras de videomonitoramento para identificar veículos roubados ou furtados e auxiliar, em tempo real, as equipes policiais.

Queda nos crimes envolvendo celulares

Os crimes relacionados a celulares também apresentaram redução no Amazonas.

De acordo com o Anuário, os roubos de aparelhos caíram 32,3% em 2025. Considerando roubos e furtos, a redução foi de 19,2%.

A SSP-AM atribui os resultados à atuação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) e ao programa RecuperaFone, que intensificaram o combate à receptação de aparelhos roubados, ampliaram a fiscalização em assistências técnicas e estabelecimentos comerciais e facilitaram a devolução de celulares aos proprietários.

Segundo a secretaria, as ações contribuíram para reduzir a comercialização de aparelhos de origem ilícita e enfraquecer esse tipo de crime no estado.

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