Convovação

Trinta candidatos aprovados foram chamados para reforçar o quadro técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus convocou, nesta quarta-feira (10), os 30 candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A convocação foi publicada na edição nº 6.327 do Diário Oficial do Município (DOM), encerrando oficialmente o certame realizado para reforçar o quadro técnico da pasta.

O concurso ofertou 30 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior, incluindo Analista Municipal nas áreas de Geografia, Química, Geologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia Florestal, além de cargos técnicos.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fransuá Matos, os novos servidores irão fortalecer a atuação da secretaria nas áreas de fiscalização, licenciamento e desenvolvimento sustentável.

“A Prefeitura de Manaus prioriza a valorização dos servidores. Com a chegada desses profissionais, ampliamos nossa capacidade de atendimento à população e de controle ambiental para o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou.

Após a convocação, os próximos passos serão a nomeação e a posse dos candidatos, obedecendo à ordem de classificação no concurso.

O processo seletivo foi conduzido pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos (CAFCP), desde a contratação da banca organizadora até a homologação do resultado.

Segundo o secretário da Semad, Heliatan Botelho, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do quadro efetivo da administração municipal.

Além do concurso da Semmas, a prefeitura prepara novos certames para este ano, incluindo o concurso da Guarda Municipal de Manaus, que deverá ofertar mais de 500 vagas.

Prazo para entrega de documentos

Os candidatos convocados devem comparecer à sede da Semmas, localizada na rua Rubídio, nº 288, bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus, até o dia 9 de julho.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, mediante apresentação da documentação exigida no edital do concurso.

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