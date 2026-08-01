Eleição 2026

PT, PV e PCdoB confirmam aliança com PSD e MDB para as eleições de 2026 durante convenção em Manaus.

Manaus (AM) – A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) oficializou, neste sábado (1º), o apoio às candidaturas de Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas, de Alessandra Campelo (PSD) à vice-governadoria e do senador Eduardo Braga (MDB) à reeleição. A decisão foi confirmada durante convenção realizada no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste de Manaus.

O evento reuniu dirigentes partidários, candidatos, militantes e lideranças políticas das três legendas. Além de confirmar a aliança para as eleições de 2026, a federação homologou as candidaturas proporcionais do PT, PV e PCdoB à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Omar Aziz destaca parceria com o governo Lula

Durante a convenção, Omar Aziz afirmou que a união entre os partidos fortalece o projeto político para o Amazonas e destacou a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o candidato, o apoio do governo federal foi decisivo para garantir avanços durante a Reforma Tributária e preservar a competitividade da Zona Franca de Manaus.

“O presidente é um amigo do Amazonas. Devemos agradecer muito ele, que durante a reforma tributária olhou para nós com carinho. Temos 220 novas fábricas que serão instaladas em Manaus e isso só está sendo possível por causa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos manter esta parceria para manter nosso polo competitivo e gerando empregos”, afirmou.

Alessandra Campelo defende políticas sociais

Candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo destacou sua atuação nas áreas de assistência social, defesa das mulheres e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.

Ela afirmou que a chapa pretende ampliar investimentos em habitação, saúde e programas sociais.

“Um dos versos da música tema do presidente Lula diz que ‘cresce a esperança’ e é isso que estou vendo aqui hoje, a esperança de um Amazonas melhor e de um Brasil melhor ainda. Estou aqui como companheira de chapa do companheiro Omar e do companheiro Eduardo Braga. Quero dizer que estou preparada porque a gente precisa voltar a construir casas e hospitais. Lula, Omar e Braga têm uma coisa em comum: cuidam das pessoas”, declarou.

Sinésio Campos diz que Omar representa o governo Lula

O presidente do PT no Amazonas, deputado estadual Sinésio Campos, afirmou que a Federação Brasil da Esperança decidiu apoiar Omar Aziz por considerar que ele representa o projeto político do presidente Lula no estado.

Segundo o parlamentar, a aliança busca fortalecer o desenvolvimento do Amazonas e ampliar a representação das forças de esquerda.

“Omar, Eduardo e Alessandra são aqueles que erguerão a voz pelo presente e pelo futuro do Amazonas. Essa é a convenção do presidente Lula no nosso Estado. Todos sabem que quando as forças populares estão juntas, ninguém nos para. Não se faz nada sozinho. Alianças são feitas em torno de compromissos”, afirmou.

Eduardo Braga destaca obras e defesa da Zona Franca

Durante a convenção, o senador Eduardo Braga afirmou que a aliança entre MDB, PSD e a Federação Brasil da Esperança tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento do Amazonas.

“Estamos fazendo uma ampla aliança para fazer o Amazonas prosperar e o Brasil avançar”, declarou.

Braga relembrou a articulação política que garantiu a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073 e destacou a inclusão definitiva do modelo econômico no texto permanente da Constituição durante a Reforma Tributária.

O senador também citou outros projetos considerados estratégicos para o estado, como a pavimentação da BR-319, a construção do novo Porto da Manaus Moderna, a ampliação do programa Luz para Todos e a meta de reduzir a fila do Sistema de Regulação (Sisreg).

Marcelo Ramos declara apoio à reeleição de Eduardo Braga

Um dos momentos de maior repercussão da convenção foi o anúncio de apoio do ex-deputado federal Marcelo Ramos à candidatura de Eduardo Braga ao Senado.

Durante seu discurso, Marcelo afirmou que retirou sua pré-candidatura em nome da unidade política e atribuiu a Omar Aziz e Eduardo Braga a articulação que garantiu a preservação da Zona Franca de Manaus durante a Reforma Tributária.

“Se não fossem esses dois senadores, nós não teríamos mais Zona Franca de Manaus. Foram eles que convenceram o presidente Lula, convenceram o ministro Haddad e construíram a maioria necessária lutando contra todos os outros estados do país”, afirmou.

Ao encerrar sua participação, Marcelo Ramos reforçou o apoio à candidatura de Eduardo Braga.

“O nosso senador, o senador do Lula, o senador de quem queria o Marcelo Ramos candidato, é o senador Eduardo Braga. Nós não podemos ter nenhuma dúvida disso”, concluiu.

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