Violência

Vítima, identificada apenas como Waldenberg, dormia quando três criminosos invadiram o imóvel e cometeram o homicídio na Zona Leste.

Um homem identificado apenas como Waldenberg foi morto na noite deste sábado (1º), após criminosos invadirem a casa onde ele dormia, na Rua das Pérolas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três suspeitos invadiram o imóvel, renderam a vítima e a espancaram violentamente. Waldenberg não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Após a perícia, o corpo foi removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer a motivação do crime, identificar os autores e prendê-los.

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