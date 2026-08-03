Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai realizar um mutirão com mais de 10 mil consultas em neuropediatria para reduzir a fila de espera de crianças que aguardam atendimento especializado na rede estadual. A ação começa no dia 8 de agosto e será destinada exclusivamente a pacientes com consulta previamente agendada pela Regulação Estadual, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).
Os pacientes serão avisados por mensagem de WhatsApp, com informações sobre data, horário e local da consulta. A SES-AM orienta que os responsáveis mantenham os dados cadastrais atualizados e confirmem o recebimento da mensagem para garantir o atendimento.
Atendimentos ocorrerão na capital e no interior
O mutirão será realizado aos fins de semana nos três Centros Integrados da Criança (Caics) TEA, no Centro de Atenção Integral à Juventude (CAIJ) TEA e também em municípios do interior do Amazonas.
A primeira etapa ocorrerá no Caic TEA Dr. José Contente, na Zona Leste de Manaus, com a oferta inicial de 200 consultas. O atendimento seguirá conforme o cronograma da SES-AM até contemplar todos os pacientes previstos.
Objetivo é reduzir a fila por consultas especializadas
A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Amazonas para ampliar a oferta de consultas especializadas e reduzir o tempo de espera por atendimento em neuropediatria.
Segundo o secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, a força-tarefa busca garantir diagnóstico precoce e acompanhamento adequado às crianças.
“Estamos realizando uma ação inédita para ampliar a oferta de consultas especializadas e reduzir o tempo de espera das famílias que aguardam esse atendimento. Nosso compromisso é garantir um acesso cada vez mais rápido e qualificado aos serviços de saúde”, afirmou.
Pacientes passarão por avaliação especializada
Durante as consultas, as crianças serão avaliadas por médicos especialistas. Caso necessário, serão encaminhadas para exames complementares e continuidade do tratamento na rede estadual de saúde.
A SES-AM orienta que os responsáveis apresentem:
- Documento de identificação da criança;
- Cartão do SUS;
- Exames anteriores, caso possuam.
Unidades que participarão do mutirão em Manaus
Na capital, os atendimentos serão realizados nas seguintes unidades:
- Caic TEA Dr. José Contente, no bairro Jorge Teixeira;
- Caic TEA José Moreira, no bairro Nova Cidade;
- Caic TEA Afrânio Soares, no bairro Parque 10 de Novembro;
- Centro de Atenção Integral à Juventude (CAIJ) TEA, no bairro São Geraldo.
Neuropediatria também integra ação Governo Presente
Além do mutirão, a especialidade passou a integrar de forma permanente a programação da ação Governo Presente, iniciativa itinerante que leva serviços públicos aos municípios do Amazonas.
Segundo a SES-AM, mais de 340 atendimentos em neuropediatria já foram realizados. Somente em Itacoatiara, a ação promoveu 200 consultas, além da realização de tipagem sanguínea para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).
O Governo Presente reúne serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e educação, com o objetivo de ampliar o acesso da população, principalmente no interior do estado.
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