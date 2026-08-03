Programação

Atendimentos começam no dia 8 de agosto para crianças reguladas pelo Sisreg e incluem unidades da capital e do interior.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai realizar um mutirão com mais de 10 mil consultas em neuropediatria para reduzir a fila de espera de crianças que aguardam atendimento especializado na rede estadual. A ação começa no dia 8 de agosto e será destinada exclusivamente a pacientes com consulta previamente agendada pela Regulação Estadual, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Os pacientes serão avisados por mensagem de WhatsApp, com informações sobre data, horário e local da consulta. A SES-AM orienta que os responsáveis mantenham os dados cadastrais atualizados e confirmem o recebimento da mensagem para garantir o atendimento.

Atendimentos ocorrerão na capital e no interior

O mutirão será realizado aos fins de semana nos três Centros Integrados da Criança (Caics) TEA, no Centro de Atenção Integral à Juventude (CAIJ) TEA e também em municípios do interior do Amazonas.

A primeira etapa ocorrerá no Caic TEA Dr. José Contente, na Zona Leste de Manaus, com a oferta inicial de 200 consultas. O atendimento seguirá conforme o cronograma da SES-AM até contemplar todos os pacientes previstos.

Objetivo é reduzir a fila por consultas especializadas

A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Amazonas para ampliar a oferta de consultas especializadas e reduzir o tempo de espera por atendimento em neuropediatria.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, a força-tarefa busca garantir diagnóstico precoce e acompanhamento adequado às crianças.

“Estamos realizando uma ação inédita para ampliar a oferta de consultas especializadas e reduzir o tempo de espera das famílias que aguardam esse atendimento. Nosso compromisso é garantir um acesso cada vez mais rápido e qualificado aos serviços de saúde”, afirmou.

Pacientes passarão por avaliação especializada

Durante as consultas, as crianças serão avaliadas por médicos especialistas. Caso necessário, serão encaminhadas para exames complementares e continuidade do tratamento na rede estadual de saúde.

A SES-AM orienta que os responsáveis apresentem:

Documento de identificação da criança;

Cartão do SUS;

Exames anteriores, caso possuam.

Unidades que participarão do mutirão em Manaus

Na capital, os atendimentos serão realizados nas seguintes unidades:

Caic TEA Dr. José Contente , no bairro Jorge Teixeira;

, no bairro Jorge Teixeira; Caic TEA José Moreira , no bairro Nova Cidade;

, no bairro Nova Cidade; Caic TEA Afrânio Soares , no bairro Parque 10 de Novembro;

, no bairro Parque 10 de Novembro; Centro de Atenção Integral à Juventude (CAIJ) TEA, no bairro São Geraldo.

Neuropediatria também integra ação Governo Presente

Além do mutirão, a especialidade passou a integrar de forma permanente a programação da ação Governo Presente, iniciativa itinerante que leva serviços públicos aos municípios do Amazonas.

Segundo a SES-AM, mais de 340 atendimentos em neuropediatria já foram realizados. Somente em Itacoatiara, a ação promoveu 200 consultas, além da realização de tipagem sanguínea para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

O Governo Presente reúne serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e educação, com o objetivo de ampliar o acesso da população, principalmente no interior do estado.

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