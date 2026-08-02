Encontradas

Giovana Menezes e Giovanna Yasmin, ambas de 17 anos, estavam desaparecidas desde sexta-feira (31) e foram localizadas pela PRF em Rondônia.

Manaus (AM) – As adolescentes Giovanna Menezes Aragão de Oliveira e Giovanna Yasmin, ambas de 17 anos, foram encontradas em segurança na cidade de Porto Velho (RO), após desaparecerem na manhã de sexta-feira (31), em Manaus. A informação foi confirmada pela família de Giovana neste sábado (1º).

De acordo com os familiares, as jovens passam bem e estão sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o atendimento e adotou as medidas necessárias para garantir a segurança das adolescentes.

Jovens foram vistas na rodoviária de Porto Velho

Antes da confirmação do encontro, familiares receberam informações de que as adolescentes haviam sido vistas na rodoviária da capital de Rondônia.

Segundo Beatriz Oliveira, irmã de Giovana Menezes, um motorista de transporte alternativo informou que levou as duas jovens até o terminal rodoviário e registrou uma fotografia delas. A imagem foi encaminhada à família e ajudou a reforçar as informações que eram apuradas pelas autoridades.

Com a localização das adolescentes, a família agradeceu o apoio da população e a mobilização nas redes sociais durante o período de buscas.

Desaparecimento ocorreu após saída para a escola

Segundo a mãe de Giovana Menezes, Ruberleide Menezes, a adolescente saiu de casa normalmente para ir à escola utilizando o transporte escolar.

Ao perceber que a filha não havia chegado à unidade de ensino, a família procurou imagens de câmeras de segurança da região.

Os registros mostram que Giovana desembarcou por volta das 6h35, mas não entrou na escola. Na calçada, ela encontrou a colega Giovanna Yasmin e as duas seguiram caminhando pela Praça Nossa Senhora de Nazaré, em direção ao bairro Cachoeirinha, onde desapareceram do alcance das câmeras de monitoramento.

No momento do desaparecimento, ambas vestiam o uniforme escolar na cor verde.

Caso deve ser esclarecido pelas autoridades

Com as adolescentes localizadas em segurança, as autoridades deverão apurar as circunstâncias do desaparecimento e da viagem até Rondônia.

As famílias comemoraram o desfecho positivo e agradeceram todas as pessoas que compartilharam informações e ajudaram na divulgação do caso.

LEIA MAIS:

Adolescentes desaparecidas em Manaus são vistas em rodoviária de Porto Velho